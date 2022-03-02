台股開盤下跌34點指數17,864點 台積電開盤下跌3元

台股今(2)日開盤下跌34.14點，開盤指數17,864.11點；台積電(2330)開盤下跌3元，開盤價601元。

群益投顧說，大盤昨天長紅K高點超過前一根實體長黑棒及成交量將近4千億元，指數蓄勢挑戰萬八、月季線反壓，但如再回測半年線,對多方就相當不利。

228連假後台股跟隨美股從低檔反彈，雖然股市對俄烏戰爭有淡化現象，但緊接著要關注鮑爾赴國會聽證及Fed貨幣緊縮的腳步。目前國際事件的不確定性仍難以預判，可以小量試單進場搶反彈，但保留一部分資金有向下承接財力。

周二(1日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌597.65點、跌幅1.76%，那斯達克指數下跌1.59%，標準500指數下跌1.55%，費半指數下跌3.64%。

第一金投顧表示，市場避險情緒升溫，國際油價飆漲，德國10年期公債殖利率跌破0%，美國10年期公債殖利率跌破1.8%，利率期貨市場對聯準會今年升息幅度的預估也來到低於6碼。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少2,279口至18,087口，十大交易人與特定法人合計賣出1,988口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000之間，P/C Ratio升至1.25，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計買超150.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超63.3億元，投信買超36億元，自營商（自行買賣）買超33.6億元，自營商（避險）買超17.2億元。