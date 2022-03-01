穩金融三措施因應俄烏戰爭 蘇揆喊話：台股基本面良好

因應俄烏戰爭，行政院長蘇貞昌今（1）日在立法院報告時喊話「台股基本面良好」，並提金融市場三穩措施，包括必要時國安基金召開臨時會、協助受SWIFT與配合政府政策影響的中小企業、央行採彈性匯率並備足美元流動性。

俄羅斯對烏克蘭展開全面侵略攻勢，蘇揆應立法院朝野之邀，今日前往立法院院會，進行「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告」，並備質詢，說明政府相關因應與準備。

在「穩定財經秩序」部分，蘇揆報告指出，台灣產業在全球供應鏈中是關鍵且穩定的力量， 有強大的韌性可以因應各種變局，且我國股市與其他主要國家相較，整體表現仍屬相對平穩。

蘇揆也強調「台股基本面良好」，表示除台灣今年經濟成長率上修外，且出口暢旺、國內投資熱絡、疫情穩定， 加上今年1月上市櫃公司營收，創下歷年同期最高，諸多因素都對台股形成有利支撐。

蘇揆也說明三項措施，第一，若未來國內股市因戰爭等因素，產生不正常下跌情況，國安基金在必要時，將依相關規定召開臨時委員會議研議穩定市場對策，以維持交易秩序。

第二，國際擬對指定俄羅斯銀行，自「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)貨幣跨境交易系統移出，我國銀行也應遵守SWIFT 系統辦理匯兌業務，因此若我國中小企業因配合政府政策受影響，政府當然會給予必要協助，也會做出相對應的措施。

蘇揆說，此外，為確保金融資訊安全，政府已強化資安防護，建立異常情形監控及通報機制，並提供必要支援，以發揮金融資安聯防功能。

第三，新台幣目前相較歐元等其他主要貨幣，走勢相對穩定，如因戰爭因素產生匯市不正常波動情況，央行除採彈性匯率政策外，也將密切掌握外匯市場資金進出動向。蘇揆強調，未來如有資金大量流出情事，央行也有足夠的美元流動性，可維持新台幣匯率的動態穩定。