證交所攜瑞銀證券 探討台灣資本市場未來ESG發展

台灣證券交易所表示，為推廣台灣ESG成果，預計明（2）日起兩天與瑞銀證券共同舉辦「UBS x TWSE Taiwan Corporate Day」線上引資活動。

這次活動邀請力積電、瑞昱（2379）、義隆（2458）、智原（3035）、台光電（2383）、嘉澤（3533）、東元（1504）等20家上市櫃公司，與來自亞洲與歐美等地區性與全球金融中心及台灣本地機構投資人進行交流。

近來國際間ESG意識抬頭，相關投資議題已蔚為主流，金管會並發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」和「資本市場藍圖」，皆顯示台灣對ESG議題的重視，同時台灣在ESG的推動成果，也備受亞洲公司治理協會等國際組織肯定。

證交所今年以來以ESG作為主題與國內外券商合辦引資活動，旨在向國際機構投資人介紹台灣ESG的亮麗成果。

證交所表示，本次活動期間，除安排上市櫃公司與投資人舉辦一對一或小型群體會議外，3日上午亦將舉行一場長達1.5小時的線上英文ESG專題論壇，分別由證交所公司治理部經理黃玻莉與國泰金控投資長程淑芬進行專題演講。

隨後再由證交所、瑞銀證券及國泰金控等三方對談，透過現場互動問答，以主管機關、中介機構與上市公司三方的觀點，共同探討台灣資本市場未來ESG發展。