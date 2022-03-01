台積電土洋對作力守600元關卡 外資今年來倒貨91,736張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）ADR連跌8天呈現罕見折價，周一收在107.01美元，跌幅3.8%，在台灣股市的表現上，台積電則是力守600元關卡，今（1）日雖以599元開低，一度跌破關卡價位，終場則是收在平盤的604元；外資單日再賣超台積電25,525張，連七賣，但投信則是買超，統計今年以來呈現土洋對作，外資賣超台積電達91,736張，投信及自營商則是買超。

台積電ADR周一再重挫，已連跌８天，相較台股形成多年來僅見的折價，換算成台股已不到600元，根據巴隆（Barron's）指出，台積電ADR上周下挫，主要是反映烏克蘭局勢，市場聯想台積電可能也會受到對岸任何蠢動的波及，因此在股價表現上出現台積電ADR下跌，但英特爾和格芯上周則是分別上漲5.9%和14.7%，反映市場認為這兩家公司將會因此受益的情況。

台積電從今年初一度寫下688元天價後股價走跌，今日一度跌破600元，以599元開出，盤中一度反彈拉升至610元，終場則是收在平盤的604元，外資持續賣超台積電，今日賣超25,525張，投信則是買超595張，自營商買超1,379張，合計三大法人賣超23,551張。

時間拉長來看，統計外資今年來賣超台積電91,736張，近期更是連續大倒貨，投信今年來則是買超台積電17,742張，自營商今年來也買超台積電3,224張，呈現土洋對作的局面。

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