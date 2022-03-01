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外資轉買超63億、終止連五賣 買超這十檔最多
台股今（1）日收17,898.25點，上漲246.07點，三大法人同步買超，外資終止連五賣，轉為買超63.31億元，統計買超前十大個股發現，金融股、貨櫃股、鋼鐵股吸引外資買盤，買超冠軍為中信金（2891），長榮（2603）居第二大。
俄羅斯與烏克蘭展開和談，台股今日開紅，盤面上由貨櫃航運、鋼鐵、電器電纜、塑化類股領軍上攻，大盤指數上漲246.07點作收，三大法人同步買超，合計買超151.47億元，包括外資買超63.31億元，投信買超37.22億元，自營商買超（合計）50.93億元。
外資上周連五賣台股，合計賣超1,665億元，今日轉為買超，統計外資今日買超前十大個股依序是中信金、長榮、聯電（2303）、大同（2371）、國泰智能電動車、華新（1605）、陽明（2609）、中鋼（2002）、群創（3481）、富邦金（2881）等。
中信金居外資單日買超冠軍，獲外資買超30,971張，其次是買超長榮27,174張，外資買超第三大為聯電，獲外資買超24,447張；另外群創獲外資買超9,979張，友達（2409）也獲外資買超5,694張，貨櫃股也獲外資買超。
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