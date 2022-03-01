台股大漲至近萬八後 法人：操作仍宜謹慎

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

俄烏首輪談判未果，雖市場整體仍存在不確定因素下，但由於雙方仍有續談機會，台股今（1）日指數在亞股反彈帶動下，加上高殖利率題材加持，整體行情跌深反彈，收盤指數收復5日均線反壓，終場指數上漲246點，收在17,898點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就量價角度分析，今日指數雖然反彈突破5日線，不過5日、10日、月線目前仍維持下彎，明日5日線將扣抵18,055點，因此，預期萬八關卡若無法收復，短期均線仍無法有效扭轉。

從量能來看，今日量能萎縮，連續二天的反彈量能卻是呈現遞減，顯示短線盤勢應該是屬於賣壓減輕的反彈，而非買盤增溫，量價結構整體不佳。

從日線的技術指標來看，KD指標雖然開口有收斂，但KD仍未出現黃金交叉，MACD負的柱狀體仍持續，RSI指標也維持在50以下空方區，技術面也與量價同樣相對偏弱，因此，盤勢往上仍具反壓。

分析師指出，本周將陸續公布2月營收，觀察1月外銷訂單588.7億美元，為歷年同月新高，較上年同月增11.7%，不過根據經濟部統計處預估2月外銷訂單金額為450億美元至465億美元，雖然年增5.6%至9.2%，但相較於1月外銷訂單將呈現明顯衰退，顯示2月營收不少個股將受到農曆春節長假效應影響，營收將出現明顯的月衰退，加上近期國際上，俄烏戰事仍未出現停戰的跡象，因此，盤面雖然在回測半年線後出現跌深反彈，但大盤整體基本面、消息面、技術面仍未明顯偏多下，操作上不宜過度追價。

營收 台股 三大法人

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