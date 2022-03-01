勞動基金進場撿便宜！自營部位前2月累計買超台股300億
受到俄烏戰爭影響，全球金融市場大幅震盪，勞動基金收益表現收黑。勞動基金運用局今（1）日表示，勞動基金看好台股，盤勢下跌是「撿便宜」時機，今年前2月勞動基金自營部位累計已買超台股300億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，全球金融市場已走了3年多頭，地緣政治衝突進入真槍實彈階段，市場波動更大，她預期今年第1季勞動基金收益都會呈負數，但這不代表不看好勞動基金全年績效，今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，預期第1季之後，市場回復正常趨勢可能超乎預期快速。
勞動基金現手頭上仍有490億元代操資金可進場布局台股。她表示，目前還不到撥款的時機。
不過她也說，盤勢大幅回檔時，長線布局時機點也會出現，全球景氣仍在復甦，台灣產業也很健康，包括晶圓代工、被動元件、PCB等在全球都是領先地位，勞動基金仍看好台股。
她表示，勞動基金一直在市場，「不會錯過撿便宜的時機」，就她了解，今年1月勞動基金自營部位每日進場買超台股，1月新制勞退買超台股逾百億元、舊制勞退買超68億元，2月則還在統計中。
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