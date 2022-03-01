勞動基金進場撿便宜！自營部位前2月累計買超台股300億

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

受到俄烏戰爭影響，全球金融市場大幅震盪，勞動基金收益表現收黑。勞動基金運用局今（1）日表示，勞動基金看好台股，盤勢下跌是「撿便宜」時機，今年前2月勞動基金自營部位累計已買超台股300億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，全球金融市場已走了3年多頭，地緣政治衝突進入真槍實彈階段，市場波動更大，她預期今年第1季勞動基金收益都會呈負數，但這不代表不看好勞動基金全年績效，今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，預期第1季之後，市場回復正常趨勢可能超乎預期快速。

勞動基金現手頭上仍有490億元代操資金可進場布局台股。她表示，目前還不到撥款的時機。

不過她也說，盤勢大幅回檔時，長線布局時機點也會出現，全球景氣仍在復甦，台灣產業也很健康，包括晶圓代工、被動元件、PCB等在全球都是領先地位，勞動基金仍看好台股。

她表示，勞動基金一直在市場，「不會錯過撿便宜的時機」，就她了解，今年1月勞動基金自營部位每日進場買超台股，1月新制勞退買超台股逾百億元、舊制勞退買超68億元，2月則還在統計中。

勞動基金 台股 勞退

延伸閱讀

俄烏開啟和談股市回穩？ 台股上漲246點收17,898點

鋼鐵航運領軍 台股盤中漲逾260點收復17900點關卡

國際情勢回穩 內外資為台股補血

通膨加俄烏衝突釀禍 勞動基金1月賠1,095億 收益率轉負

相關新聞

外資轉買超63億、終止連五賣 買超這十檔最多

台股今（1）日收17,898.25點，上漲246.07點，三大法人同步買超，外資終止連五賣，轉為買超63.31億元，統計...

台股報復性反彈 權證市場航海王、台積電最吸睛

台股連假過後，今（1）日行情開高走高，盤中大漲近300點，最高來到17,944點，非電的鋼鐵、航運與電子次產業的板卡股，...

台股反彈上漲246.07點 三大法人買超151.47億

俄羅斯與烏克蘭展開和談，美股跌勢止穩，台股今（1）日開紅，貨櫃航運、鋼鐵、電器電纜、塑化類股領軍台股上漲，終場收在17,...

俄烏開啟和談股市回穩？ 台股上漲246點收17,898點

台股今（1）日上漲246.07點，收在17,898.25點，台積電（2330）今日收平盤，收盤價604元。

廣閎科掛牌上櫃 早盤股價攀至129.5元漲11.64%

類比IC設計廠廣閎科今天以每股新台幣116元掛牌上櫃，早盤股價一度達129.5元，上漲13.5元，漲幅約11.64%

外資上週賣超1665億元 調節華航、晶圓代工雙雄

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣1665.44億元，其中賣超華航13.75萬張最多，買超長榮4.53...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。