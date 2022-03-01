櫃買市場投資人講座全台開講 即日起開放報名

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心將自3月18日起與大昌證券、日盛證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券等八家證券商合作，於北、中、南各地舉辦17場次的投資人講座，讓投資人掌握台股投資趨勢，相關場次資訊已公布在該中心網站，歡迎投資人踴躍報名參與。

櫃買中心表示，本次投資講座內容相當豐富，除了邀請知名專業講師分享全球整體經濟趨勢及台股市場投資展望外，並針對櫃買市場指數型投資商品（包括上櫃ETF、上櫃ETN及富櫃200指數型投資商品等）進行專題演講，相信對投資大眾會有很大的助益。

櫃買中心與證券商合作舉辦投資講座完全免費，即日起開放投資大眾報名參加，為防疫需要各場次皆有名額限制，部分場次將錄製影音檔，未能報名至現場參加的投資人，可於會後至櫃買中心網站的影音專區觀看。另為因應新型冠狀病毒疫情，請投資人配合舉辦處所實聯制登記及量測體溫，並於會場內全程佩戴口罩。舉辦期間，若遇中央流行疫情指揮中心限縮室內集會活動人數規定，主辦單位有權調整參加人數或取消活動。

有關「2022年度櫃買市場投資人講座」的場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，請至櫃買中心網站查詢，歡迎有興趣的投資人及早報名參加。

櫃買中心 台股

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