台股報復性反彈 權證市場航海王、台積電最吸睛

台股連假過後，今（1）日行情開高走高，盤中大漲近300點，最高來到17,944點，非電的鋼鐵、航運與電子次產業的板卡股，表現最為強勢；權證市場方面，航海王、台積電（2330）最吸睛，拿下全數十大熱門權證，交投最熱的是長榮（2603）的長榮凱基18購22（063180）。

分析師表示，雖然俄烏首輪談判未果，市場整體仍存在不確定因素，但由於雙方仍有續談機會，指數在美股電子盤、亞股反彈帶動下，指數出現跌深反彈走勢，收盤指數收復5日均線反壓，終場上漲246點，收在17,898點。

權證市場方面，隨行情跌深反彈，投資人也進場敲進航海王、台積電等權證中，整體權證市場量能重返30億元大關，來到32.9億元，成交金額占大盤比重為0.8%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為30.9億元，認售權證成交金額為1.9億元，認購權證成交金額占總成交金額93.9%，認購、認售比值為15.6倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮凱基18購22，成交金額為1,699萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指元大16售13，成交金額為789萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦全數席次，其中，人氣焦點的航海王一舉拿下六席，當中長榮、陽明（2609）各半，台積電則有四席；分析師表示，台股今日收復5日線，目前包括10日、月、季線在萬八大關糾結，隨日KD再次出現黃金交叉，顯示多方仍掌握盤勢，但後續仍需留意量能變化、俄烏局勢演變，進出保持高度意識。