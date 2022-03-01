台股反彈上漲246.07點 三大法人買超151.47億

俄羅斯與烏克蘭展開和談，美股跌勢止穩，台股今（1）日開紅，貨櫃航運、鋼鐵、電器電纜、塑化類股領軍台股上漲，終場收在17,898.25點，上漲246.07點，成交量3,579.2億元；三大法人買超151.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超63.31億元，投信買超37.22億元，自營商買超（合計）50.93億元，其中自營商（自行買賣）買超33.68億元，自營商（避險）買超17.24億元。

今台股強彈，傳產股漲勢強勁，鋼鐵指數漲幅3.87%，新鋼（2032）開盤跳空漲停，收29.6元，中鋼（2002）大漲5.42%，收37.95元。貨櫃三雄股價也點火走強，長榮（2603）、陽明（2609）漲幅逾4%，萬海（2615）逾3%，塑化類股則在台塑四寶的帶領下，類股指數漲幅2.65%，台聚（1304）表現強勢，大盤收在17,898.25點，漲幅1.39%。