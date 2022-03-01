俄烏開啟和談股市回穩？ 台股上漲246點收17,898點

台股今（1）日上漲246.07點，收在17,898.25點，台積電（2330）今日收平盤，收盤價604元。

隨著俄烏戰事趨緩，俄羅斯與烏克蘭開啟和談，各國股市逐漸回穩，台股今日也呈現回穩反彈。法人表示，市場對於和談的期待升溫，且國際對於俄羅斯的金融制裁僅限於特定銀行，對亞股衝擊較小，預測台股本周可望回萬八關卡以上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日台股在長假後的補償性反彈正式展開，大盤站上半年線，挑戰季線，預計明日將有機會越過季線，而估計本周將在17,500點至18,330點作區間調整。後續關注國際兩大事：Fed升息與俄烏戰爭，預估升息可望利空出盡，但俄烏情勢仍需觀望。

台新投顧副總黃文清建議，投資人短期布局可選原物料族群，如近期看漲的鋼鐵、塑化類股，也可擇機加碼貨運族群。中長期布局則可選擇受惠升息的金融股，以及近期跌深族群如：半導體、電動車、IC設計等類股。但整體台股動能是否持續還需看升息與俄烏情勢，結果尚未底定前，不確定性高，投資人仍須保守操作。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），力旺（3529），祥碩（5269），AES-KY（6781），世芯-KY（3661）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：欣興（3037），緯穎（6669），雙鴻（3324），上銀（2049），寶齡富錦（1760）等股。