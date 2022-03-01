聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄烏開啟和談股市回穩？ 台股上漲246點收17,898點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（1）日上漲246.07點，收在17,898.25點，台積電（2330）今日收平盤，收盤價604元。

隨著俄烏戰事趨緩，俄羅斯與烏克蘭開啟和談，各國股市逐漸回穩，台股今日也呈現回穩反彈。法人表示，市場對於和談的期待升溫，且國際對於俄羅斯的金融制裁僅限於特定銀行，對亞股衝擊較小，預測台股本周可望回萬八關卡以上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日台股在長假後的補償性反彈正式展開，大盤站上半年線，挑戰季線，預計明日將有機會越過季線，而估計本周將在17,500點至18,330點作區間調整。後續關注國際兩大事：Fed升息與俄烏戰爭，預估升息可望利空出盡，但俄烏情勢仍需觀望。

台新投顧副總黃文清建議，投資人短期布局可選原物料族群，如近期看漲的鋼鐵、塑化類股，也可擇機加碼貨運族群。中長期布局則可選擇受惠升息的金融股，以及近期跌深族群如：半導體、電動車、IC設計等類股。但整體台股動能是否持續還需看升息與俄烏情勢，結果尚未底定前，不確定性高，投資人仍須保守操作。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），力旺（3529），祥碩（5269），AES-KY（6781），世芯-KY（3661）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：欣興（3037），緯穎（6669），雙鴻（3324），上銀（2049），寶齡富錦（1760）等股。

延伸閱讀

鋼鐵航運領軍 台股盤中漲逾260點收復17900點關卡

俄烏牽動兩岸緊張？ 邱國正：有強化、未提升戰備層級

俄烏戰火引發氖危機？ 業界估美國中小半導體廠首當其衝

美握可靠情資稱普亭罕見暴怒 憂俄烏戰事因此惡化

相關新聞

外資轉買超63億、終止連五賣 買超這十檔最多

台股今（1）日收17,898.25點，上漲246.07點，三大法人同步買超，外資終止連五賣，轉為買超63.31億元，統計...

台股報復性反彈 權證市場航海王、台積電最吸睛

台股連假過後，今（1）日行情開高走高，盤中大漲近300點，最高來到17,944點，非電的鋼鐵、航運與電子次產業的板卡股，...

台股反彈上漲246.07點 三大法人買超151.47億

俄羅斯與烏克蘭展開和談，美股跌勢止穩，台股今（1）日開紅，貨櫃航運、鋼鐵、電器電纜、塑化類股領軍台股上漲，終場收在17,...

俄烏開啟和談股市回穩？ 台股上漲246點收17,898點

台股今（1）日上漲246.07點，收在17,898.25點，台積電（2330）今日收平盤，收盤價604元。

廣閎科掛牌上櫃 早盤股價攀至129.5元漲11.64%

類比IC設計廠廣閎科今天以每股新台幣116元掛牌上櫃，早盤股價一度達129.5元，上漲13.5元，漲幅約11.64%

外資上週賣超1665億元 調節華航、晶圓代工雙雄

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣1665.44億元，其中賣超華航13.75萬張最多，買超長榮4.53...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。