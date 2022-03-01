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力抗烏雲 IC設計五千金強勢上漲

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
烏俄戰火延燒，台股走勢震盪。 中央社
烏俄戰火延燒，台股走勢震盪。 中央社

俄烏戰火點起西方國家對俄羅斯經濟制裁，市場對經濟衝擊疑慮未減，美股28日多半下跌。台股1日早盤大漲逾200點，IC設計五千金力抗烏雲，重登多頭指標，強勢上漲，股王矽力-KY（6415）漲幅逾5%，力旺（3529）、祥碩（5269）漲幅逾4%。

權值股台積電（2330）翻紅，最高上漲6元，至610元，守住600元大關。

IC設計族群表現亮眼，除矽力站穩股王寶座，上漲逾200元，盤中最高到3900元，站穩股王寶座；股后信驊（5274）也上漲逾百點，盤中最高達2850元。其他IC設計千金股力旺上漲近百點，最高到1945元；祥碩也一度漲逾百點，最高達1845元。

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