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鋼鐵、電纜、航運 盤中強勢族群

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
中鋼今日大漲帶動鋼鐵指數走揚。報系資料照(記者劉學聖／攝影)
中鋼今日大漲帶動鋼鐵指數走揚。報系資料照(記者劉學聖／攝影)

今（1）日盤中漲勢強勁族群為鋼鐵、電纜與航運，漲幅均超過3%，法人表示，本周宜短線布局，建議投資人觀察每日成交量再安排投資水位。

華南投顧董事長儲祥生指出，俄烏情勢影響鎳礦價格，進而造成鋼鐵股今日上揚，待俄烏戰爭告一段落，對於鋼鐵族群的影響可望趨緩。

群益投顧表示，中鋼（2002）今日大漲帶動鋼鐵指數走揚，而電纜指數則受華新（1605）表現帶動，由於華新主要產品仍以鋼材為主，整體來說都是由鎳價上揚，以及中國工業恢復運作、原物料需求大增而帶旺。

群益投顧進一步指出，回顧過往，鋼鐵族群中，中鋼漲勢往往落後，因此投資人可參考中鋼股價，當中鋼走揚時通常是鋼鐵族群高點，後市須注意是否一波到頂、利多出盡。

鋼鐵股 中鋼

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