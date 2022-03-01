大股東溢價四成收購下市 客思達-KY跳空漲停鎖逾10萬張

客思達-KY（2936）上周五晚間公告大股東擬以每股39.5元收購下市，溢價率逾四成，激勵客思達今（1）日股價開盤即跳空漲停鎖住，每股來到30.3元，漲停價高掛逾10萬張。客思達表示，因應近年來全球供應鏈和近期市場發展，近期無大規模業務拓展計畫，董事會因而通過終止上市計畫，且終止上市後，近期並無至其他交易所掛牌之計畫。

客思達-KY收購案的預計收購價格為每股39.5元，將由客思達董事Yeko LLC及大股東Yeh Family Limited Partnership, LP辦理後續承諾收購事宜，收購比例分別為5%及95%

客思達-KY董事會決議通過申請股票終止上市交易暨停止公開發行案，將提今年4月18日股東臨時會決議，並將向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

客思達-KY表示，因應近年來全球供應鏈和近期市場發展，公司調整營運策略，降低資本支出保持獲利以求永續經營。鑑於近期無大規模業務拓展計畫，因此擬終止上市，以維護公司及股東權益。

客思達-KY去年全年合併營收年減14.54%。若以功能性貨幣表示，年減9.90％。

客思達表示，回顧2021年，美國政府陸續推出一連串刺激經濟方案來推升民間消費以及經濟活動，然而隨後面對美國勞動力短缺、港口壅塞、通貨膨脹以及病毒持續變種擴散等挑戰接續而來，使營運承壓。

不過，客思達-KY於2021年下半年調整銷售價格以反應高漲的海運成本，同時擬定並執行採購計畫維持適當的存貨及供貨彈性、審慎規劃資金用途及提升營運效率，以維持銷售競爭力及獲利能力。