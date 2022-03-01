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台股漲逾200點 台積電600元關卡失而復得

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

力抗俄烏之戰烏雲，台股1日開盤指數17657.5點，上漲5.32點，隨後震盪走高，漲逾200點，最高來到17904.48點；權王台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價599元，一度失守600元關卡。

台積電一早開盤失守600元關卡，其後拉回守住600元關卡，最高來到607元。

2月28日美股四大指數收盤，其中道瓊指數下跌166.15點、跌幅0.49%，那斯達克指數上漲0.41%，標準500指數下跌0.24%，費半指數下跌0.67%。

三大法人上週五（2月25日）集中市場合計賣超502.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超510.2億元，投信買超28.8億元，自營商（自行買賣）賣超1.2億元，自營商（避險）賣超19.4億元。

台積電

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