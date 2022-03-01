金融、鋼鐵股領軍 台股早盤漲逾200點突破17900點

台股今(1)日開高走高，接近9點30分上漲逾200點，大盤指數盤中走高至17,904.48點，台積電（2330）開低走高，金融股及鋼鐵股領軍上衝。

傳產類股的鋼鐵類股指數漲幅超過4%，塑膠、機電、電纜、電子零件等類股指數上漲也超過2%，金融類股漲幅也接近1%。

今日盤中成交金額大且上漲者有：智原（3035）、長榮（2603）、長榮航（2618）、中鋼（2002）、景碩（3189）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、鴻海（2317）、元太（8069）、世芯-KY（3661）、中砂（1560）及愛普（6531）等股。

群益投顧說，俄烏俄情勢引發俄中與西方國家衝突延升至金融經濟領域，國際市場仍瀰漫避險情緒；台股基期偏高在地緣政治風險的系統風險被市場關注轉增下，更成為不利的拖累因素。 在相對基期與議題風險轉增下，留意期輪動，擇有業績題材、籌碼優勢的強勢股，嚴守技術面應對。