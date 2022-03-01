快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

金融、鋼鐵股領軍 台股早盤漲逾200點突破17900點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(1)日開高走高，接近9點30分上漲逾200點，大盤指數盤中走高至17,904.48點，台積電（2330）開低走高，金融股及鋼鐵股領軍上衝。

傳產類股的鋼鐵類股指數漲幅超過4%，塑膠、機電、電纜、電子零件等類股指數上漲也超過2%，金融類股漲幅也接近1%。

今日盤中成交金額大且上漲者有：智原（3035）、長榮（2603）、長榮航（2618）、中鋼（2002）、景碩（3189）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、鴻海（2317）、元太（8069）、世芯-KY（3661）、中砂（1560）及愛普（6531）等股。

群益投顧說，俄烏俄情勢引發俄中與西方國家衝突延升至金融經濟領域，國際市場仍瀰漫避險情緒；台股基期偏高在地緣政治風險的系統風險被市場關注轉增下，更成為不利的拖累因素。 在相對基期與議題風險轉增下，留意期輪動，擇有業績題材、籌碼優勢的強勢股，嚴守技術面應對。

長榮航 鋼鐵股 台積電 台股

延伸閱讀

安聯投信：半導體業仍是布局產業趨勢的較佳方向

俄烏戰爭誘發台海局勢生變？台股ETF避險操作飆高

台股有「烏」雲 力保半年線

法人：大盤中長線買點到

相關新聞

大股東溢價四成收購下市 客思達-KY跳空漲停鎖逾10萬張

客思達-KY（2936）上周五晚間公告大股東擬以每股39.5元收購下市，溢價率逾四成，激勵客思達今（1）日股價開盤即跳空...

金融、鋼鐵股領軍 台股早盤漲逾200點突破17900點

台股今(1)日開高走高，接近9點30分上漲逾200點，大盤指數盤中走高至17,904.48點，台積電（2330）開低走高...

德提高國防預算、俄烏大戰掀軍備潮 漢翔盤中漲逾2%

烏俄衝突升溫下，顯現出國防軍工的重要性， 製作IDF及F16戰機的漢翔（2634）今（1）日開高站上3均線，盤中一度拉高...

台股早盤漲逾百點 台積電開盤跌破600元關卡

台股今(1)日開盤上漲5.32點，開盤指數17,657.5點，早盤一度漲逾百點，站回17,700點；台積電（2330）開...

永豐投顧：台股3月上旬波動大 下旬回穩

國際股市仍受烏俄情勢及升息臆測影響盤面波動，3月16日之後，升息揭曉，壓力鍋洩壓。永豐投顧說，台灣龍頭股展望佳，基本面有...

俄烏危機恐衝擊經濟 台股連假後開盤恐逢壓

市場對烏克蘭危機的經濟衝擊疑慮加深，美股、歐股小跌，台股228連假後開盤恐逢壓，法人認為，通常爆發戰爭後利空出盡，但需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。