台股早盤漲逾百點 台積電開盤跌破600元關卡

台股今(1)日開盤上漲5.32點，開盤指數17,657.5點，早盤一度漲逾百點，站回17,700點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價599元。

第一金投顧說，上周五大盤偏向跌深反彈的格局，其成交量並未明顯較前一日放大，顯示短期內上攻信心仍不足，偏向震盪整理。俄烏衝突目前走向談判階段，若能達成協議落幕,則近期利空可望出盡，台股持續走完反彈格局，但3月通膨數據是否進一步惡化，且影響聯準會的態度仍為近期最大變數和利空，投資人仍須戒慎小心，控制好風險部位。

周一(2/28)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌166.15點、跌幅0.49%，那斯達克指數上漲0.41%，標準500指數下跌0.24%，費半指數下跌0.67%。

第一金投顧表示，美國聯準會理事 Christopher Waller 發表鷹派談話，Waller表示，聯準會的目標是讓經濟軟著陸，支持上半年升息4碼，並認為若3月公布的數據顯示經濟依舊過熱，聯準會就應該一次升息2碼；此外，Waller認為，縮表應該在7月之前開始，縮表速度不需要「慢慢來」，縮表初期暫不需要賣出持有證券，但未來可以考慮賣出MBS。

統一期貨說，上周五(2/25)加權指數開高走高上漲57.63點，終場收在17,652.18點，漲幅0.33%；較為強勢的族群為鋼鐵與航運，金融股最為弱勢，國泰金（2882）、富邦金（2881）跌破季線支撐。

外資上周五期貨淨空單增加397口至20,366口，十大交易人與特定法人合計買進4,202口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,900之間，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。外資在現貨上連續五天賣超，但外資在小台上回補六千多口空單，預期仍是持續上下震盪。。

三大法人上周五集中市場合計賣超502.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超510.2億元，投信買超28.8億元，自營商（自行買賣）賣超1.2億元，自營商（避險）賣超19.4億元。