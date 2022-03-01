永豐投顧：台股3月上旬波動大 下旬回穩

國際股市仍受烏俄情勢及升息臆測影響盤面波動，3月16日之後，升息揭曉，壓力鍋洩壓。永豐投顧說，台灣龍頭股展望佳，基本面有支撐，低檔有限。3月上市櫃公司陸續召開董事會討論股息，盤面氣氛轉趨樂觀。籌碼面，外資及融資尚有回補空間，故上旬波動大，下旬看回穩，指數看17,300到18,300點。

3月下旬上市櫃董事會密集召開，宣布股息，殖利率吸引資金回籠目前已有多家公司宣布發放股利政策，由於2021年企業獲利大幅成長，現金股息多較2021年成長 ; 3月下旬一向為上市櫃公司召開董事會時期，屆時將陸陸續續公布配發股資訊。由於壽險、銀行及自營商部分資金將分配佈局高現金殖利率股，故預期在股息政策轉趨明朗下，市場氣氛轉趨樂觀，股市動能轉為活絡。

目前美股投資人情緒仍深陷通膨及升息預期當中，投資氣氛偏向悲觀，目前此種恐慌情緒與2014年第3季結束雷同，當年市場也對升息預期強烈，預估2015年底利率升5.5碼來到1.375％、2016年為2.875％、2017年則為3.75％，以致當年費城半導體指數於2014年9月開始急遽下挫達16.69％，而此次3月升息，美股於1月開始下挫，費半跌幅達20.25％，起跌時間與幅度類似。

2015年僅升一碼至0.5％、2016年利率持平於0.5％，2017年則升至0.75％，遠比市場預期來的少。根據永豐投顧回歸模型預測，估油價在地緣政治結束之後，能源價格開始回落，汽車晶片則在在下半年短缺情況舒緩，預期二手車價格緩步下行，估CPI於年底回落至3.7％，故2022年升息碼數為5碼。3月16日美國FOMC會議，既然升息2碼已在預期中，那麼公布之後，升息的壓力就已解除，若僅升息1碼，投資市場則有小驚喜。

地緣政治影響股市是短暫的，之後回歸基本面地緣政治創造出的股市低點，事後來看通常都是股市的絕佳買點，由北韓試射飛彈或是俄羅斯於2014年佔領克里米亞事件都是如此。只是國際情勢緊張，投資人難以克服心理恐懼。以2014年3月18日俄羅斯占領克里米亞事件來看，標普500於3月中至4月中上下震盪約一個月，台股則是在事件過後便反彈向上，重回基本面軌道。

2月21日俄羅斯總統普亭承認烏克蘭東部親俄地區頓內茨克、盧甘斯克為獨立實體，再次挑起國際緊張氣氛，高盛預估若烏俄危機全面爆發，標普指數再跌6.2％，倘若危機降溫，則標普指數則可回升5.6％ ；根據以往經驗，政治事件只要方向澄清，股市自然利空出盡，而回歸基本面的軌道前進。

1月13日台積電（2330）法說掀起股市高潮，緊接而來的聯發科（2454）、譜瑞（4966）及力旺（3529）等法說，對於後續展望皆表樂觀，其中，台積電2022年營收年增約24-29％再創新高，聯發科2022年營收亦可再增2成，顯示高階半導體、手機、高速傳輸IC設計長線趨勢方興未艾，此為台股在此波國際股市跌勢中，表現相對強勢之原因。

不過，部分消費型IC設計公司則表示無法完全轉嫁晶圓代工上漲的成本，故產業強弱趨勢已逐漸分明，開紅盤以來，由外資調節標的可窺出驅動IC、WIFI 6及觸控IC等IC設計股、成熟製程晶圓代工及面板未來趨勢可能偏弱。

另在1月營收部分，上市櫃合計營收月增9.2％，產業領頭羊如台積電、欣興（3037）、長榮（2603）及豐泰（9910）等營收再創新高，以1月營收成長較高族群來看，以貨櫃航運、航空、台積電協力廠、ABF族群及伺服器零組件等成長幅度維持雙位數成長，顯示以上族群基本面有撐。

受美股下挫影響，今年開年以來，1月5日大盤指數18,619點時的融資餘額達到高峰來到2,843億元，之後因為新春長假及開年後美股震盪之故，融資餘額緩慢增加，至2月23日至僅達2,640億元，外資及散戶謹慎，預期在烏俄危機降溫及FOMC會議後，利空逐步消散，外資及融資餘額將有回補空間。