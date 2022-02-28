台股買點來了！趕快布局電子股、風險性資產

此次俄羅斯與烏克蘭的戰爭對全球股市帶來劇變，台股也不例外，不過，法人普遍預測，地緣政治動盪僅為股市帶來短線衝擊，股市將隨著時間回復平穩，且增加更多成長空間。

劉坤錫表示，今年台股權值以電子股為主、傳產股為輔，而電子族群中以晶圓代工與記憶體表現較佳。目前綜合各市調機構預估，今年全球半導體市場將出現「全領域」榮景，其中最關鍵的上游晶圓代工，隨AI、物聯網、車用、5G通訊及高效能運算等創新技術相關產品與服務增加，代工漲價效益將在今年完全發酵；而記憶體受惠於新晶片帶動新規格提升，上半年落底、下半年漲勢可望再起。

新光投信董事長劉坤錫指出，目前台股總市值約56.7兆，以去年上市櫃公司總獲利約4兆來看，台股本益比僅14倍多，相較過去五年平均本益比約16倍，或過去十年平均本益比約17倍來看，目前台股評價面不貴，加上大盤摜破17,600點之後，現階段台股更顯「物美價廉」，中長線投資價值浮現，後市重點在於選股。

劉坤錫建議，今年投資人若作資產配置，電子、傳產比例可採六比四，是相對較穩健的配置，此外，也看好AMD和Intel新平台商機、摺疊手機、電動車等相關類股，而傳產族群則持續看好綠能、鋼鐵及航空產業。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮則建議，投資人若想布局風險性資產，不妨在波動中「分批買進並持有」，並聚焦美股、台股、醫療生化、全球與中國中小型股等；核心資產配置上，則可考慮布局存續期較短、且跟著企業獲利成長的美國高收益債券，掌握收益並參與市場走升機會。