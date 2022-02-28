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S&P500本益比回到2017水準 股市多頭可望延續

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

俄羅斯攻打烏克蘭震驚全球，法人指出，回顧歷史，戰爭開打初期不論股債匯市都難逃大幅震盪的命運，不過一旦事件緩和後，股債市等往往會出現一波大幅反彈，並回歸基本面走勢。

新光投信董事長劉坤錫分析，俄烏戰爭開打後，明顯可見雙方軍事實力相差懸殊，且目前西方國家，包括美國等，僅口頭提出經濟制裁，並未實質出兵，可預料戰事不會拖長，對台股來說，不論從基本面、評價面來看，都是絕佳買點。

保德信投資管理部協理許豑勻指出，今年來由Fed升息與俄烏戰爭引發的股市拉回，已讓美國S&P500的本益比回到2017年的水準，從基本面看，S&P 500企業公布財報中，高達76%的公司獲利優於預期，盈餘年增率為28%，連續四個季度超過25%的強勁成長，長線來看可望支撐股市延續長期多頭走勢。

許豑勻分析，今年影響全球市場的重點仍在通膨走勢，以及聯準會升息的速度，而俄烏戰爭讓布蘭特原油迅速攀升至近100美元的水準，累計今年來強彈近三成，俄烏戰爭將全球物價續揚的隱憂難以消退，也將影響各國央行後續的決策。

許豑勻建議，投資人未來須留意油價是否影響市場對於通膨預期的態度，可觀察美債殖利率、美元指數、日圓與國際油價等指標表現，尋找逢低介入市場的時點。

國際油價 通膨

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