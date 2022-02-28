預期地緣政治僅短期衝擊 台股機會仍多

近期全球股市受俄烏戰爭影響，恐慌情緒出現導致股市一片慘淡，不過法人指出，歷史經驗顯示，地緣政治衝擊很少對經濟週期產生持久影響，預期風險性資產短期修正後仍將重回基本面表現。

元大投信指出，近期地緣政治風險大增，導致VIX恐慌指數短線驟揚至28.11，不過從歷史數據來看，VIX指數在30以上，台股加權股價指數通常也會來到相對低點，因此，反而可以將近期的台股短波段修正，視為逢低分批布局，或是定期定額進場台股基金的絕佳時點。

元大投信表示，隨著防疫政策逐步趨於正常化，有利民間消費明顯反彈，且從一月份數據來看，台灣出口和固定資產投資有望維持強勁表現，都有利台股企業每股盈餘持續向上增長，加上台股目前本益比僅約在15倍水準，低於過去十年平均的17倍，扣除台積電（2330）後的本益比更僅約12倍，相當具有投資吸引力。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，長期來看，每逢市場震盪都是擇優布局的良好機會，隨著台灣出口維持強勁成長力道，民間投資動能熱絡，而國內疫情在控制之中，有利台灣企業獲利表現，配息金額也可望同步成長。近期看好具國際競爭力的優質龍頭企業，以及具有高股息特質的投資標的，有機會展現抗震特性，並在市場反彈向上時率先脫穎而出。