快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

預期地緣政治僅短期衝擊 台股機會仍多

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

近期全球股市受俄烏戰爭影響，恐慌情緒出現導致股市一片慘淡，不過法人指出，歷史經驗顯示，地緣政治衝擊很少對經濟週期產生持久影響，預期風險性資產短期修正後仍將重回基本面表現。

元大投信指出，近期地緣政治風險大增，導致VIX恐慌指數短線驟揚至28.11，不過從歷史數據來看，VIX指數在30以上，台股加權股價指數通常也會來到相對低點，因此，反而可以將近期的台股短波段修正，視為逢低分批布局，或是定期定額進場台股基金的絕佳時點。

元大投信表示，隨著防疫政策逐步趨於正常化，有利民間消費明顯反彈，且從一月份數據來看，台灣出口和固定資產投資有望維持強勁表現，都有利台股企業每股盈餘持續向上增長，加上台股目前本益比僅約在15倍水準，低於過去十年平均的17倍，扣除台積電（2330）後的本益比更僅約12倍，相當具有投資吸引力。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，長期來看，每逢市場震盪都是擇優布局的良好機會，隨著台灣出口維持強勁成長力道，民間投資動能熱絡，而國內疫情在控制之中，有利台灣企業獲利表現，配息金額也可望同步成長。近期看好具國際競爭力的優質龍頭企業，以及具有高股息特質的投資標的，有機會展現抗震特性，並在市場反彈向上時率先脫穎而出。

台股 元大投信

延伸閱讀

俄烏戰爭台股四劇本 推演新變數

台股基金 逢低卡位

穩定獲利股 法人青睞

一周盤前解析／記憶體、PCB、航運 優選

相關新聞

翻滾吧！K線 強線型籌碼 贏家選股指南

台股累了嗎？今年以來大盤指數若和去年底封關相比，僅維持平盤走勢，畢竟過去3年連續每年拉出超過2成以上的漲幅，而目前盤面籠罩著即將升息的緊縮壓力

俄烏戰爭台股四劇本 推演新變數

俄烏戰火愈演愈烈，上周五（25日）美股雖大漲，但隨西方國家將俄羅斯排除在SWIFT等制裁措施出爐，多家法人機構利用228...

穩定獲利股 法人青睞

台股周K線由紅翻黑，指數力守半年線（17,571點）關卡支撐。證券專家昨（27）日表示，現階段資本市場多空震盪加劇，基本...

三優概念股 領漲抗跌選擇

近來台股受到俄烏軍事衝突等外在因素的衝擊，行情大幅震盪，操作難度明顯增高。法人指出，在市場波動劇烈的時刻，挑選具有基本面...

蔡明彥專欄／股價修正 把握進場時機

開年以來的股市，好不容易熬過美國聯準會（Fed）政策轉鷹的利空，俄、烏開戰這隻灰犀牛，卻如美國情報預期的直撲而來，讓早已...

一周盤前解析／記憶體、PCB、航運 優選

受到美股開低走高翻紅，科技股出現大漲帶動下，台股上周五（25日）指數跌深反彈，早盤指數開高百點以上，不過由於整體俄烏戰事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。