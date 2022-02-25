證交所：台開再跳票 累計金額達3.56億元

臺灣證券交易所表示，台開（2841）今（25）日再次發生存款不足的金融機構退票情事，截至目前為止，台開未辦理清償註記之退票合計9張，金額為3.56億元。

台開前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，相關上市有價證券業經證交所列為全額交割且採行分盤集合競價交易方式在案。

針對台開獨立董事於17日召開審計委員會，決議由審計委員會依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集111年第一次股東臨時會乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款情事

證交所表示，先前已對台開遲未依規就前揭訊息補正發布乙事業累計處以新台幣10萬元違約金並限期補正在案，但經查台開至今仍未依限補正，因此再處以5萬元違約金，並限期補正發布，累計至目前違約金達15萬元。