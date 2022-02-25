俄烏開戰外資大賣台股 單周賣超金額創高

台股本周再度出現上沖下洗的劇烈波動走勢，特別是周四俄烏正式開戰後，單日指數急跌超過400點，周五在美股開低走高激勵下，加權指數開高收紅，收在17,652.18點，上漲57.63點，小漲0.33%，維持在半年線之上；但在國際市場衝擊下，周K線拉出一根黑K棒，全周重挫580.17點，周線下跌3.18%，本周日均量3,496.35億元。

三大法人方面，外資本周連續5個交易日賣超台股，累計單周賣超金額高達1665.4億元，改寫外資在台股歷史上單周賣超金額之最，自營商本周也站在賣方，賣超台股243.23億元，僅投信對台股不離不棄，本周逆勢買超163.38億元，且自虎年紅盤日以來天天買超台股，2月7日以來累計回補台股達403.94億元，若就連續買超天數來看，已連買台股高達19個交易日；三大法人本周合計賣超台股1,745.25億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，觀察開戰之後國際主要國家對俄烏戰爭的態度，要演變為美歐國家也加入戰局的機率不大，讓金融市場鬆了口氣，不僅周四美股出現開低收高，今(25)日台股也開高收紅，反映出市場已迅速消化俄烏戰爭的短線衝擊，雖然近日可能市場仍動盪，但研判最壞的情況已過。

葉獻文說明，目前美國仍最關心通膨走勢，在俄烏戰爭影響下，市場對於3月聯準會升息2碼的預期已經快速下降，緩和市場對於升息較為鷹派的壓力，也因為戰爭影響，預期聯準會將視全球經濟數據、通膨狀況等作全面性的考量，只要經濟維持成長力道，對於股市都屬正面幫助。

葉獻文表示，歐美消費動能不減，貨運堵塞天數持續呈現吃緊狀態，讓去年漲幅高達65%的上海出口運價SCFI指數今年續揚走強，台灣出口受惠於全球終端商品需求強勁，及塞港現象導致企業為因應庫存短缺而提高訂單量，預期今年航運能量持續緊縮，相對之下，全球消費動能續旺，且在新興科技應用需求持續高漲的趨勢帶動，晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業價格強勢主導性亦將獲得延續。

葉獻文認為，台股堅實的基本面並未改變，預期俄烏戰爭對台股的影響僅為短線訊息，且經過急跌後，台股許多優質個股的投資價值浮現，不少高殖利率個股更受到資金與法人青睞，出現強勁逢低買盤，看好台股今年仍維持在揚升軌道，投資人宜在震盪走勢時逢低布局，參與台股第2季的反彈與上升行情。