快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年外資賣超台股1950億 這族群遭大賣

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來外資賣超台股高達1950億，統計外資今年來賣超前十大個股發現，電子股占6檔，尤以半導體股為外資大賣標的。記者杜建重／攝影
今年來外資賣超台股高達1950億，統計外資今年來賣超前十大個股發現，電子股占6檔，尤以半導體股為外資大賣標的。記者杜建重／攝影

台股今（25）日收17,652.18點，連續兩個交易日回測半年線支撐，今年來外資賣超高達1,950億元，統計外資今年來賣超前十大個股發現，電子股占6檔，尤以半導體股為外資大賣標的，面板股、金融股也難逃外資賣超，今年來外資賣超冠軍為群創（3481），遭賣超52萬8,217張，其次則是聯電（2303），遭外資賣超51萬9,881張。

外資去年賣超台股4,540億元，今年來賣超力道加重，僅兩個月就賣超1,950億元，統計外資今年來賣超前十大個股依序是群創、聯電、友達（2409）、元大金（2885）、鴻海（2317）、永豐金（2890）、日月光投控（3711）、台積電（2330）、統一（1216）、富邦金（2881）等，電子股占6檔，其中有3檔半導體，另外面板雙虎也進榜，金融股則有3檔，還有一檔食品股也遭外資大賣。

聯電在農曆年前法說會時釋出成熟製程可能在2023年供過於求，雖然強調聯電不受影響，但仍衝擊股價表現，今年來遭外資持續賣超，高居今年來外資賣超第二大個股；台積電今年來也遭外資賣超66,211張，今年初股價曾衝上688元天價，其後走跌，今日以600元開盤，終場則是收在604元的平盤，不過，雖然外資是賣超，但投信今年來則是買超台積電17,147張。

面板股也遭外資大賣，友達今年來遭外資賣超29萬2,605張，不過投信則是買超46,050張，另外，投信今年來買超群創2,527張；除電子股及金融股遭外資大提款，統一今年來遭外資賣超62,617張，為前十大賣超個股中唯一的傳產股，投信則是買超597張。

如果以外資今年來買超個股來看，買超前十大依序是華邦電（2344）、中信金（2891）、長榮航（2618）、玉山金（2884）、旺宏（2337）、華通（2313）、大成鋼（2027）、兆豐金（2886）、大同（2371）、長榮等。

投信今年來買超583億元，統計投信買超前十大個股依序是開發金（2883）、仁寶（2324）、友達、長榮航、華邦電、永豐金、中信金、華航（2610）、英業達（2356）、宏碁（2353）等。

外資 個股

延伸閱讀

聯電蘇州和艦廠恢復生產：投片損失超兩周 影響仍可控

聯電配息3元 矽統可望入帳8.56億元

台股急跌 外資賣超534億

法人：台股止跌 要看三訊號

相關新聞

台股週線跌580點 法人：俄烏影響不大3月關注升息

烏俄戰火延燒，加上MSCI調整收盤後生效，台股今天漲幅收斂，終場上漲57點，收在17652點，守住半年線，單日週線下跌5...

塑化股機會來了嗎？ 台塑4寶投資價值浮現

油價站穩90美元關卡、創8年新高！烏俄衝突加上全球通膨現象尚未趨緩，油價在今年2月初重回90美元關卡，在油價持續升溫且看回不回的趨勢下，過去一向與油價連動甚為密切的台塑4寶及塑化股，近期反而表現平平。

鴻海股價牛步為哪樁？ 處中長線底部區 逢低可布局

鴻海（2317）的電動車新品可望順利上市，為什麼股價就是不動呢？市場眾所皆知，鴻海正在加速電動車的轉型霸業，近期在電動車的布局與出貨上也確實接二連三的傳出好消息，不過，全球各大車廠不是都在缺晶片嗎？為什麼鴻海會有晶片呢？

遠傳、亞太電信擴大合作 八點半將開記者會

根據證交所訊息，遠傳（4904）、亞太（3682）今(25)日20時30分，於證交所3樓記者室，由遠傳資深協理賴晴風及亞...

俄烏交火為全球帶來巨大變數 謝金河：瘋狂的金融市場

俄羅斯對烏克蘭出兵，國際關注。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「瘋狂的金融市場」一文，他說，大家都盯著戰事的發展，專家評估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。