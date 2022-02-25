今年外資賣超台股1950億 這族群遭大賣
台股今（25）日收17,652.18點，連續兩個交易日回測半年線支撐，今年來外資賣超高達1,950億元，統計外資今年來賣超前十大個股發現，電子股占6檔，尤以半導體股為外資大賣標的，面板股、金融股也難逃外資賣超，今年來外資賣超冠軍為群創（3481），遭賣超52萬8,217張，其次則是聯電（2303），遭外資賣超51萬9,881張。
外資去年賣超台股4,540億元，今年來賣超力道加重，僅兩個月就賣超1,950億元，統計外資今年來賣超前十大個股依序是群創、聯電、友達（2409）、元大金（2885）、鴻海（2317）、永豐金（2890）、日月光投控（3711）、台積電（2330）、統一（1216）、富邦金（2881）等，電子股占6檔，其中有3檔半導體，另外面板雙虎也進榜，金融股則有3檔，還有一檔食品股也遭外資大賣。
聯電在農曆年前法說會時釋出成熟製程可能在2023年供過於求，雖然強調聯電不受影響，但仍衝擊股價表現，今年來遭外資持續賣超，高居今年來外資賣超第二大個股；台積電今年來也遭外資賣超66,211張，今年初股價曾衝上688元天價，其後走跌，今日以600元開盤，終場則是收在604元的平盤，不過，雖然外資是賣超，但投信今年來則是買超台積電17,147張。
面板股也遭外資大賣，友達今年來遭外資賣超29萬2,605張，不過投信則是買超46,050張，另外，投信今年來買超群創2,527張；除電子股及金融股遭外資大提款，統一今年來遭外資賣超62,617張，為前十大賣超個股中唯一的傳產股，投信則是買超597張。
如果以外資今年來買超個股來看，買超前十大依序是華邦電（2344）、中信金（2891）、長榮航（2618）、玉山金（2884）、旺宏（2337）、華通（2313）、大成鋼（2027）、兆豐金（2886）、大同（2371）、長榮等。
投信今年來買超583億元，統計投信買超前十大個股依序是開發金（2883）、仁寶（2324）、友達、長榮航、華邦電、永豐金、中信金、華航（2610）、英業達（2356）、宏碁（2353）等。
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