外資賣超510億 台積電續居賣超個股冠軍

鴻海（2317）的電動車新品可望順利上市，為什麼股價就是不動呢？市場眾所皆知，鴻海正在加速電動車的轉型霸業，近期在電動車的布局與出貨上也確實接二連三的傳出好消息，不過，全球各大車廠不是都在缺晶片嗎？為什麼鴻海會有晶片呢？

2022-02-25 12:04