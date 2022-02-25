外資賣超510億 台積電續居賣超個股冠軍
台股今（25）日收17,652.18點，三大法人合計賣超499.98億元，尤以外資賣超510.29億元最高，統計外資單日賣超個股中，台積電（2330）遭外資賣超48,556張，連六賣，聯電（2303）遭外資賣超27,312張，連二賣，晶圓代工雙雄合遭外資賣超75,868張。
台股早盤開高，雖一度翻黑，但終場收紅，三大法人中，僅投信買超31.01億元，已是連十九買，外資則是持續賣超，自營商賣超（合計）20.7億元。
統計外資今日賣超前十大個股依序是台積電、元大台灣50反1（00632R）、聯電、富邦金（2881）、群創（3481）、元大金（2885）、國泰金（2882）、華航（2610）、元大台灣50、永豐金（2890）等；外資賣超最多個股為台積電，單日賣超48,556張，其次是賣超元大台灣50反1，賣超29,685張，外資賣超第三大為聯電，單日賣超27,312張；晶圓代工雙雄遭外資大賣之外，金融股、航空股、面板股也是外資提款主力。
統計外資今日買超前十大個股依序是國泰智能電動車、南茂（8150）、大成鋼（2027）、陽明（2609）、國泰費城半導體（00830）、大同（2371）、富邦元宇宙、中信電池及儲能、富邦未來車、富邦基因免疫生技等；外資買超最多為國泰智能電動車，單日買超18,258張，其次是買超南茂10,980張。
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