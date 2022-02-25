快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄烏軍事衝突 引發外資憂慮台灣資產風險

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
俄羅斯與烏克蘭衝突重新激起全球投資人對兩岸緊張關係的憂慮，而且正在台灣金融資產市場發酵。中央社
俄羅斯與烏克蘭衝突重新激起全球投資人對兩岸緊張關係的憂慮，而且正在台灣金融資產市場發酵。中央社

俄羅斯與烏克蘭衝突重新激起全球投資人對兩岸緊張關係的憂慮，而且正在台灣金融資產市場發酵。

美元對新台幣匯率25日的一周隱含波凍綠指標升高0.41，達到4.76，為六個月來高點，新台幣對美元匯率一度貶到28.074，為去年10月來最弱；外資24日也淨賣出價值19.1億美元的台灣股票，是一年單日最大賣超額。

摩根士丹利（大摩）指出，俄烏衝突可能在中期間，提高兩岸緊張所引發的風險溢價水準。

大摩策略團隊24日的報告指出，全球投資人，尤其是歐、美投資機構，現在可能對於持有其他曝險於地緣衝突地區的資產時，是否會突然遭遇法律與規則改變的風險心存疑慮；特別是俄烏情勢，可能使投資人更加聚焦於美中爭議不斷的區域，包括台灣。

馬來亞銀行外匯分析師也表示，國際油價飆漲，也可能對台灣金融資產造成下壓。

台股指數24日重挫，跌幅為去年8月來最大，25日溫和回升。台新投顧副總裁黃文清表示，台股雖遭遇輕微的外資賣壓，預料將在目前的水準穩住。市場目前似乎並不擔憂烏克蘭情勢會引發大陸採取威脅台灣安全的行動。

新台幣

延伸閱讀

台股週線跌580點 法人：俄烏影響不大3月關注升息

因應俄烏戰事 臉書推特保障烏克蘭網友帳號安全

俄烏戰爭光速制裁龜速撤僑 國民黨：蘇貞昌也騙自己

俄烏開戰外媒追問立場 北京三個問題答不出

相關新聞

台股週線跌580點 法人：俄烏影響不大3月關注升息

烏俄戰火延燒，加上MSCI調整收盤後生效，台股今天漲幅收斂，終場上漲57點，收在17652點，守住半年線，單日週線下跌5...

塑化股機會來了嗎？ 台塑4寶投資價值浮現

油價站穩90美元關卡、創8年新高！烏俄衝突加上全球通膨現象尚未趨緩，油價在今年2月初重回90美元關卡，在油價持續升溫且看回不回的趨勢下，過去一向與油價連動甚為密切的台塑4寶及塑化股，近期反而表現平平。

鴻海股價牛步為哪樁？ 處中長線底部區 逢低可布局

鴻海（2317）的電動車新品可望順利上市，為什麼股價就是不動呢？市場眾所皆知，鴻海正在加速電動車的轉型霸業，近期在電動車的布局與出貨上也確實接二連三的傳出好消息，不過，全球各大車廠不是都在缺晶片嗎？為什麼鴻海會有晶片呢？

遠傳、亞太電信擴大合作 八點半將開記者會

根據證交所訊息，遠傳（4904）、亞太（3682）今(25)日20時30分，於證交所3樓記者室，由遠傳資深協理賴晴風及亞...

俄烏交火為全球帶來巨大變數 謝金河：瘋狂的金融市場

俄羅斯對烏克蘭出兵，國際關注。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「瘋狂的金融市場」一文，他說，大家都盯著戰事的發展，專家評估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。