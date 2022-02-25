俄烏軍事衝突 引發外資憂慮台灣資產風險

俄羅斯與烏克蘭衝突重新激起全球投資人對兩岸緊張關係的憂慮，而且正在台灣金融資產市場發酵。

美元對新台幣匯率25日的一周隱含波凍綠指標升高0.41，達到4.76，為六個月來高點，新台幣對美元匯率一度貶到28.074，為去年10月來最弱；外資24日也淨賣出價值19.1億美元的台灣股票，是一年單日最大賣超額。

摩根士丹利（大摩）指出，俄烏衝突可能在中期間，提高兩岸緊張所引發的風險溢價水準。

大摩策略團隊24日的報告指出，全球投資人，尤其是歐、美投資機構，現在可能對於持有其他曝險於地緣衝突地區的資產時，是否會突然遭遇法律與規則改變的風險心存疑慮；特別是俄烏情勢，可能使投資人更加聚焦於美中爭議不斷的區域，包括台灣。

馬來亞銀行外匯分析師也表示，國際油價飆漲，也可能對台灣金融資產造成下壓。

台股指數24日重挫，跌幅為去年8月來最大，25日溫和回升。台新投顧副總裁黃文清表示，台股雖遭遇輕微的外資賣壓，預料將在目前的水準穩住。市場目前似乎並不擔憂烏克蘭情勢會引發大陸採取威脅台灣安全的行動。