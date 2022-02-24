俄對烏宣戰台股會跌到哪？ 法人這麼說

台股今（24）日開低，盤中傳出俄羅斯總統普亭對烏克蘭執行特殊軍事行動的消息後，指數一度下探至17,561.07點，重挫494.66點，俄烏戰爭陰影下，台股跌破前波低點17,633.03點，投資人關心大盤指數低點在那裡？法人坦言，恐有下探半年線或年線支撐的可能，但有法人認為，不用去猜測低點，隨著市場風向改變投資風格更加重要。

台股早盤以17,939.53點開低，一開盤就再度跌破季線，盤中傳出俄羅斯總統普亭已授權俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的頓巴斯地區執行一項特殊軍事行動，美股期貨指數應聲擴大跌幅，道瓊，那斯達克期貨重挫，台股指數跌幅再擴大，盤中更跌破牛年封關日的低點。

台股跌勢沈重，到底指數會下跌到那裡？法人認為，由於季線失守，若無法在3～5日內站回季線或萬八，台股整理時間恐將拉長，可能回測半年線或是季線，不過，法人強調，現階段更重要的是操作，尋找安全的投資標的。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股一開盤就跌破季線，從季線的支撐來看，近期已有三次測試，加上均線下彎，大盤指數有機會向下探底，在俄烏緊張局勢，加上美股的走勢等因素的影響下，以區間操作為宜。

證券分析師吳岳展表示，戰爭是不可控的大盤風險，台股上次測季線有撐，但在美股大跌下，再度跌破季線，如果在未來3~5日內無法再站上季線或萬八大關，台股整理時間恐將拉長，且將再往下找支撐，可能落在半年線（17,566點）或年線（17,276點），他認為，若無法再站上季線，將改變大盤的趨勢，一旦出現空頭的疑慮，將會形成很大的風險。

吳岳展指出，美股的表現很重要，以美股來看，NASDAQ指數跌幅最重，道瓊工業指數、S&P500指數、費城半導體指數仍在年線附近，若能止跌，將有助台股後續的表現。

吳岳展強調，與其猜測台股的低點，不如順應大盤風向改變投資風格，他認為，低本益比、高殖利率股及通膨題材股、公用事業股，是這個階段可以留意的標的，電子股也有高殖利率股，例如廣達、和碩等，另外低基期的傳產股，食品股，營建股等具有抗通膨題材，也值得注意，例如卜蜂、聯華食等，金融股則可以留意租賃的和潤。

證券分析師張陳浩表示，台股跌破有生命線之稱的季線，除非可在3天內重新站上，否則恐面臨整理時間加長的情況，大盤指數恐有下測的可能；他認為，俄烏若真的開戰，且速戰速決，有可能是利空出盡，但要看美股的反應，在現在有戰爭陰影下，戰爭受惠股的黃金概念、生技股則是可留意的標的，包括美時、寶齡富錦、中裕、佳龍、金益鼎、光洋科等戰爭概念股可以關注。