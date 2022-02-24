俄羅斯對烏宣戰台股嚇跌 政院：該出手時就會出手

俄羅斯對烏克蘭宣戰，台股也因此下跌。行政院發言人羅秉成今（24）日表示，目前股匯市的反應，大家應可理解是國際情勢造成，也有既有機制因應，若有非理性、恐慌情形影響正常市場運作，政府為維護市場秩序與功能，該出手時就一定會出手。

關於俄烏情勢對股匯市造成的影響，羅秉成今日於行政院會表示，對此已有既有機制，股匯市在正常反映相關經濟情勢、產業狀況時，要讓市場機能能正常運作。

羅秉成說，但像烏克蘭情勢這種國際產生的戰事、緊張狀態，一定會造成異常與波動，在可預期範圍內、沒有非理性、沒人為操縱情況下，當然尊重市場機制，不過若有發生不理性、人為操縱行為等，國安基金、相關部會基金等既有機制，都會按照既有機制與措施因應。

羅秉成表示，台灣經濟基本面是良好的，去年經濟成長率也上修超過6%，國際上的戰事等緊急情態，對任何國家都一定會造成一定衝擊與影響。

羅秉成說，股匯市現在的反應，大家應可以理解是國際情勢造成，至於是否會造成非理性、恐慌性，甚至影響到正常市場運作的情形，政府一定會密切注意，該出手維持市場秩序與功能時，就一定會出手。