台積電早盤跳空跌破季線 回測610元關卡

大型權值股台積電（2330）今（24）日開盤跳空跌破季線，在日、月線同步下彎之下回測整數關卡610元支撐，台積電今日早盤跌9元、跌幅逾1%。

台積電早盤跌至615元，一度跌10元，換算市值已降至16兆元之下，約為15.97兆元。

業界指出，台積電客戶預付款增加的訊息多為已知，在財測沒有改變以及基本面未有新變化之際，國際情勢與市場情況緊張則將持續牽動台股市場變化。

法人也分析，目前全球擁有10nm以下的晶代工產能僅台積電和Samsung，IC設計廠商為分散風險，原本就會在2家晶圓代工廠輪流下單。

法人分析，當前相對抗跌個股仍以高股息以及基本面新增成長動能者表現相對強。