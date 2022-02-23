少年股神又翻船？券商申報萬海違約交割6,938萬元

貨櫃三雄近期走勢強勁，但仍有少年股神不慎翻船，臺灣證券交易所今（23）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額1.69億元，買賣相抵後434萬元，達違約資訊揭露標準個股為萬海（2615），共6,938萬元。

以台股「T+2」交割制度來看，萬海21日股價最高上漲至200元，雖然最後留上影線，收在195元，小漲0.5元，但無論做多或做空的投資人仍可當機立斷反向沖銷，為何最後引發違約交割事件，有待進一步確認。

證交所資料顯示，今日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額1.69億元，是去年7月26日以來最多，亦為去年8月27日當沖警示新制以來新高水準，買賣相抵後434萬元，則為元月25日以來最多。

其中，今日達違約資訊揭露標準，意即「同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額加計非當沖交易違約買賣總額合計達新臺幣2,500萬元」，則有萬海一檔個股，共6,938萬元，申報證券商為群益基隆分公司。

事實上，主管機關自從去年8月、10月接連祭出當沖警示新制、強化投資人違約風險控管等管控措施，敦促投資人遵守市場秩序與強化風險意識管理後，證券商申報違約事件明顯減少，之後僅於去年12月17日出現統一仁愛分公司申報智原達違約資訊揭露標準，金額為3,095萬元。