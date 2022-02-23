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金價維持高檔 貴金屬概念股營運吞定心丸

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
俄羅斯和烏克蘭緊張局勢持續升高，先前已將國際金價推高至8個月以來的最高，近日也仍維持在高檔水位，除黃金價格大漲之外，多數貴金屬也都因而持續揚升。圖／路透社
俄羅斯和烏克蘭緊張局勢持續升高，先前已將國際金價推高至8個月以來的最高，近日也仍維持在高檔水位，除黃金價格大漲之外，多數貴金屬也都因而持續揚升。圖／路透社

俄羅斯烏克蘭緊張局勢持續升高，先前已將國際金價推高至8個月以來的最高，近日也仍維持在高檔水位，除黃金價格大漲之外，多數貴金屬也都因而持續揚升，場看好貴金屬相關個股，包括光洋科（1785）、金益鼎（8390）及佳龍（9955）今年上半年營運將可望維持高檔水準。

交易相當活躍的黃金期貨上週觸及每盎司1902美元，這是去年6月2日以來的最高結算價，近日黃金期貨及現貨價格也都仍維持在逼近上周寫下的高檔水準，在全球主要貴金屬持續攀升下，對於台股貴金屬相關個股，今年上半年營運相對有利。

國內貴金屬個股包括光洋科、金益鼎及佳龍，其中，光洋科單是黃金、白金及釕金屬三項貴金屬相關營運就佔該公司營運比重九成以上、而佳龍更是以黃金為主要營運重心，此外，金益鼎在國內科技產業的廢棄物回收更是居最大廠，市場看好近期貴金屬價格居高不下，將延續去年各公司營運表現，今年上半年將持續看好。

對於近期市況，金益鼎表示，該公司一般而言在電子產品的回收庫存大致以維持三個左右的庫存量，以前國際情勢而言，確實有利貴金屬價格維持高檔表現，該公司有長期配合的回收廠商，目前回收量能維持穩定，多以國內科技大廠，包括PCB、封裝、測試等半導體廠為主，以目前市況確實有利今年半年營運表現。

光洋科 俄羅斯 烏克蘭 期貨

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