中華電股東笑呵呵 每股配發4.608元股息

近期台股盤勢表現不佳，電信龍頭中華電信（2412）29.4萬股東卻笑呵呵，今日中華電信股價收125.5元，創下歷史新高，董事會更通過每股配發4.608元現金股利，將發出超過357億元大紅包。

中華電信今日董事會宣布通過股利政策，每股配發4.608元現金股利，盈餘分配率達99.96%，總共將發出超達357.46億元股利。

中華電信轉型有成，去年營收、獲利雙超標，推升股價表現，中華電信上漲2元，收125.5元，股價創歷史新高。

中華電信公布2022年財務預測，全年區間合併營業收入為2,128億元至2,140.0億元，歸屬於母公司業主之淨利為341.1至360.4億元，每股稅後純益4.4元到4.65元。中華電信預估今年衝刺個人家庭、企業及國際分公司業務，更看重5G企業專網成長性，法人看好今年營收獲利都可望持續成長，明年紅包可望更大包。

法人表示，電信三雄去年營運自結數，受惠於5G及電信以外的新經濟等業務帶動，推升營收獲利都有超標表現。中華電信每股稅後純益4.61元，台灣大（3045）則為3.9元，遠傳（4904）2.8元。

法人觀察，過去三年電信三雄即使在5G競標後繳出高額標金及負擔高額5G網路建設的情況下，電信三雄仍有非常高的盈餘分配率，中華電信近兩年盈餘分配率達99.9%，台灣大近三年105%至111%，遠傳則有120%至130%之間的高水準。