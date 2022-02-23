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外資賣超121億 航空雙雄、台積電遭大賣

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
挾著解封題材的航空股成為外資賣超的標的，華航（2610）遭外資賣超34,220張，居賣超個股冠軍，長榮航（2618）則遭外資賣超3,854張。本報資料照片
挾著解封題材的航空股成為外資賣超的標的，華航（2610）遭外資賣超34,220張，居賣超個股冠軍，長榮航（2618）則遭外資賣超3,854張。本報資料照片

台股今（23）日收復萬八及季線，收在18,055.73點，上漲86.44點，三大法人合計賣超104.98億元，其中外資賣超121.81億元，挾著解封題材的航空股成為外資賣超的標的，華航（2610）遭外資賣超34,220張，居賣超個股冠軍，長榮航（2618）則遭外資賣超3,854張。

台股今日反彈收復季線，航運股是主要動能，陸海空運齊步漲，航空股更是在午盤過後急拉，長榮航翻紅大漲7.73%，收在35.5元，創2011年1月以來的高點，華航強漲收30.3元，上漲1.85元，漲幅6.5%，股價重新站上30元。

台股收在18,055.73點，上漲86.44點，三大法人合計賣超104.98億元，其中外資賣超121.81億元，投信則是買超20.49億元。

外資今日賣超前十大個股依序是華航、台積電（2330）、國泰智能電動車、元大金（2885）、華新（1605）、開發金乙特、欣興（3037）、大成鋼（2027）、榮運（2607）、華邦電（2344）等；外資賣超華航34,220張，居賣超個股之冠，外資賣超第二大為台積電，單日遭外資賣超19,180張。

外資今日買超前十大個股依序是長榮、中信金（2891）、東鹼（1708）、兆豐金（2886）、聯電（2303）、中環（2323）、國泰費城半導體（00830）、中信電池及儲能、陽明（2609）、新纖（1409）等；外資買超長榮12,228張，居個股買超冠軍，其次是買超中信金7,398張，買超東鹼6,490張居第三。

外資 台股

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