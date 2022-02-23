解封題材推升航空股驚漲 法人提醒留意兩關鍵

台股今（23）日反彈收復季線，航運股是主要動能，陸海空運齊步漲，航空股更是在午盤過後急拉，長榮航（2618）翻紅大漲7.73%，收在35.5元，創2011年1月以來的高點，華航（2610）也強漲；航空股在航空貨運及解封雙題材加持下，股價驚驚漲，後市如何看待？「機票」還可不可以買？法人認為在利多未結束前，可趨堅操作，但要留意兩大關鍵。

台股今日收復萬八及季線，收在18,055.73點，上漲86.44點，三大法人合計賣超104.98億元，其中外資賣超121.81億元，投信則是買超20.49億元，各類股中，電子股占大盤成交比重50.5%，類股收漲0.3%，航運股占大盤成交比重28%，類股收漲3.29%，漲幅居冠。

航海王再成為盤面上焦點，貨櫃股、航空股、散裝股、陸運股等全面大漲，航空股更是在解封題材下，午盤出現急拉，華航收在30.3元，上漲1.85元，漲幅6.5%，股價重新站上30元，朝日前的31.95元前進；長榮航早盤開低，盤中翻紅，終場收35.5元，上漲2.55元，漲幅7.73%，股價創下11年的高點。

指揮中心指揮官陳時中針對開放商旅客、出國旅遊等做出更加明確的說明，透露將逐步開放商務旅客，至於何時可以出國？他則是表示，還要多方的評估考量，但目前會先做前期的準備工作，包括旅遊相關的人力及教育訓練等。

雖然沒有明確的時間表，但是出國旅有望，甚至可能在下半年就開始，激勵相關解封概念股的表現，航空股更是在解封題材下往上驚驚漲中，法人認為，在解封題材利多未結束下，航空股仍有行情可期，但要留意利多結束的訊息。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，以股價的評價來看，航空股目前的位階已有相當的漲幅，但解封題材持續推升股價的表現，在趨勢股操作上，可以5日線來看，未跌破可以趨堅操作，但若失守則是設好停損及停利。

台新投顧副總黃文清認為，航空股反映邊境解封題材，利多未結束前偏多看待，但要留意利多是否結束？例如公布解封政策的時間點等；台股大盤今日止穩，但俄烏緊張局勢尚未化解，還有升息的因素，先以反彈看待，可採區間操作。

黃文清表示，預估台股指數約落在17,950~18,600點的區間，可以留意油價上漲題材的塑化股、金融股，及解封題材的航空股、觀光、餐飲、旅行社等，電子股則可留意跌深的半導體、設備及耗材股。

證券分析師張陳浩表示，長榮航具有三題材，一是券資比高，具軋空題材；二是微解封題材下，主力在客運的長榮，一旦開放，營收及獲利的成長動能更強；三是集團間互相持股產生良性帶動效果，例如長榮航上漲下，拉升榮運（2607）的漲勢，榮運具有抗通膨、交叉持股及一條龍營運概念，股價順勢大漲，效益又會回到長榮航。

張陳浩強調，以目前的題材來看，長榮航比華航更好，但航空股已有相當的漲幅，雖然無法預估高點，但是在操作上不建議追高，可等拉回再找買點，要留意航空股利多出盡的時間點，一個是融券回補日，另一個就是政策宣布時，預期都將會是高點出現的關鍵點。

張陳浩表示，台股收復季線，行情仍有機會往上走，但因不確定因素還未消除，可以留意跌深的電子股，尤其是跌深的IC設計股，包括DRAM為主的群聯（8299）、Type-C的鈺創（5351）、PMIC電源管理器的鈺太（6679）等，另外，跌深的汽車零組件，都是可以關注，當國際局勢穩定時，跌深的電子股是可以搶反彈的首選。