俄烏衝突升溫 投信看好風險性資產走勢

俄羅斯普亭日前突然簽署法令，宣布承認烏克蘭分離主義所建立的兩個共和國影響下，除俄羅斯股匯崩跌外，美股等股市也遭逢賣壓。保德信投信指出，在投資布局上，仍看好風險性資產的走勢，投資人不妨在波動中「分批買進並持有」，並聚焦美股、台股、醫療生化、全球與中國中小型股等；核心資產配置上，則可考慮布局存續期較短、且跟著企業獲利成長的美國高收益債券，掌握收益並參與市場走升機會。

保德信投信指出，2014年俄羅斯出兵克里米亞，並在克里米亞以公投形式鼓動人民「重返俄羅斯」，導致烏克蘭境內親俄勢力有樣學樣，戰火延續數月。另一方面，北大西洋公約組織是實施防衛合作而建立的國際組織，為西方重要軍事力量，也是二戰後西方陣營軍事上實施戰略同盟的標誌，近年來許多國家紛紛加入北約，而這次烏克蘭總統澤倫斯基直接向美國總統拜登表明加入北約想法，直踩俄羅斯底線，因為俄羅斯總統普亭認為，北約已擴張到俄羅斯「家門口」，絕不能讓烏克蘭加入北約。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，針對俄烏事件，拜登已簽署行政命令，禁止美國人在烏東分離主義成立的兩個共和國Donetsk和Luhansk進行新的投資、貿易及融資活動，此外，第一批金融制裁針對俄羅斯VEB銀行，以及從事國防交易的俄羅斯軍事銀行，將切斷俄羅斯政府與西方融資的聯繫。

葉家榮說，由於俄羅斯是石油、天然氣、鋁和小麥的主要生產國，占全球油品生產達13%，天然氣更超過兩成，日益加劇的衝突，恐持續擾亂原物料市場，尤其俄羅斯供應高達四成的歐洲天然氣，加上各國正從疫情中復甦而產生大量需求，在供給緊縮下，將使天然氣價格飆升，原油價格更是居高不下，對緩解通膨來說，無疑形成一大挑戰。

不過，從歷史來看，葉家榮認為，烏克蘭事件目前仍不至於演變成大規模軍事衝突，且過往20年地緣政治衝擊對股市的影響多為短期，S&P500指數拉回幅度平均約5%，惟普丁承認烏東親俄勢力獨立，將引發西方國家之後的抵制與制裁。

葉家榮分析，目前最好的發展，是期待俄、烏與美歐展開對話，如果普亭在占領烏東後就此收手，放棄全面入侵，烏克蘭危機就可獲得控制，讓這波危機順利化解，但另一方面，俄烏衝突將全球物價續揚的隱憂難以消退，也將影響各國央行後續的決策。

至於俄烏衝突的觀察指標，葉家榮說，象徵避險指標之一的美元指數近日小幅反彈，但並未走升至1月下旬的高點，顯示避險情緒仍屬溫和，預期市場將重新聚焦美國聯準會的政策，尤其近日公布的美國1月CPI大幅上升年增7.5%，創下40年來最高紀錄，更加深市場對聯準會放鷹的看法。