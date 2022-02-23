義隆、杰力擁高殖利率題材 股價兩樣情

IC設計廠義隆（2458）、杰力（5299）董事會通過高配息政策，殖利率都超過6%，高殖利率吸引今（23）日早盤買盤簇擁推升股價走高，收盤卻呈現兩樣情，義隆股價下跌3元，杰力股價則上漲2.5元。

義隆去年歸屬母公司業主淨利為51.03億元，年增57.2％，每股純益17.64元，淨利與每股純益同創新高，首度全年賺超過50億元；董事會也大方回饋股東，決議擬每股擬配發現金股利13.5元，以昨（22）日收盤價175.5元計算，殖利率達7.6%。

義隆23日早盤股價同步走高，一度衝上181.5元，上漲6元，漲幅約3.41%，攀上近六個月新高價，但隨後賣壓湧出翻黑，終場以172.5元作收，下跌3元。

受惠於宅經濟帶動PC市場需求熱，加上漲價效益，杰力去年全年獲利6.28億元，年增92.35%，每股純益17.68元，寫下歷史新高；董事會決議每股配發現金股利11.6元；以昨（22）日收盤價187元計算，殖利率6.2%。

展望今年，法人看好MOSFET供給吃緊將持續至年底，營運可望再旺一年。杰力今（23）日股價走揚，一度攻上192元，上漲5元，惟之後漲幅收斂，終場以189.5元作收，上漲2.5元。