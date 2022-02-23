烏俄衝突攪局 專家：股仍優於債

烏俄衝突未歇，加上美國聯準會最快3月啟動升息，並暗示將加快縮減資產負債表，讓全球投資市場持續震盪走勢。「鉅亨買基金」認為，股市近期回檔主因來自地緣政治及升息議題等不確定因素，美國經濟陷入衰退機率仍低，投資偏向股優於債，以美國為首的已開發國家股市及台股可作為配置核心，去年下跌較多的新興市場股市則當作衛星配置，並建議以定期定額投資方式分散風險。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，從目前聯準會資產負債表中附賣回協議的規模來看，金融市場仍存在龐大的過剩資金，縮減資產負債表本身不會對市場造成太大影響。目前衝擊大多來自不確定性，等到升息時程與縮減資產負債表的速度更明確後，就會回到比較理性的階段。另外，烏俄衝突部份，預期俄羅斯與西方世界全面開戰機率不高，俄羅斯僅想透過大規模部隊集結向北約施壓，將烏克蘭變為緩衝區，雖然這場危機讓俄羅斯股市近期大跌，但從歷史經驗來看，在危機結束後市場就有機會快速回復。

張榮仁指出，從美國長短期公債利差及各項領先指標觀察，美國經濟未有衰退跡象，美股仍是重要的核心配置。歐洲央行雖然開始調整原先強調今年不升息的說法，不過，隨著供應鏈逐步改善加上去年基期效應，通膨有望在上半年觸頂回落，美國有機會放緩緊縮貨幣政策的步伐，歐洲升息壓力也可望減輕，在經濟持續改善的支撐下，看好歐洲股市。至於今年表現相對抗跌的台股也適合納入主要配置。根據理柏截至今年1月底的統計，各天期排名在同類型前25%且近一年報酬率達20%的基金中，清一色都是台股基金。台灣經濟基本面持續強勁，加上企業獲利年增率大幅上升，台股仍有表現機會。

另外，張榮仁提到，去年表現大幅落後的新興市場股市今年有補漲機會。主要是這些國家央行大多已升了多次息，當2022年大家都擔心升息與本益比下降時，這些股市因去年下跌且率先升息，反而無需擔憂。至於中國股市，隨著房地產違約利空出盡，加上中國可能是全球少數能夠放鬆貨幣政策的國家，更寬鬆的貨幣政策加上財政政策，將吹響中國股市今年反攻的號角。

張榮仁說，全球經濟復甦仍舊持續，任何的回檔都是不錯的進場時機，若想分散投資風險，投資人可以定期定額方式進行布局。