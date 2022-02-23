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原物料族群走揚！台股上漲86點 收18,055點
台股今（23）日上漲86.44點，收在18,055.73點，台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價625元。
由於台股昨日跌深，今日反彈拉回萬八以上，盤中維持震盪走高，運輸、原物料族群表現強勢，其中以貨櫃三雄表現穩定。
第一金投顧董事長陳奕光表示，俄烏兩國為天然氣、金屬原物料出口國，兩國衝突影響台股原物料族群，造成近日原物料類股走勢揚升。回到基本面來看，陳奕光表示，今年一、二月外銷訂單可望成長5%～6%，加上整體財報預期佳，三月台股指數將有機會創新高。
陳奕光建議，投資人可從現在開始分批布局傳產類股，另外，因下半年缺料問題可望緩解，網通族群也有機會成為主軸；受惠於疫後復甦的觀光、航空股也可樂觀看待，不過，陳奕光也提醒，投資人在布局時別忘了設定停利點。
今日盤中成交金額大且上漲個股有：矽力-KY（6415），貿聯-KY（3665），雙鴻（3324），智原（3035），創惟（6104）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：力智，寶齡富錦（1760），力旺（3529），瑞昱（2379），信驊（5274）等股。
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