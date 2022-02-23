斷鏈也不怕 四大產業股價淡定

俄烏緊張情勢惡化，俄羅斯進軍烏克蘭，西方國家威脅將祭出「嚴厲」制裁，由於俄國是鈀金、白金、鎳、鋁等多種原物料的出口大國，恐將因制裁行動引發半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機等四大產業斷鏈危機；不過，雖有斷鏈的潛在風險，相關產業族群今（23）日股價表現淡定。

俄烏衝突升溫，俄羅斯總統普亭簽署命令，承認烏克蘭東部頓內次克與盧甘斯克的分離分子控制區為主金權獨立國家，俄羅斯外交部宣布，和「頓內次克人民共和國」（DPR）與「盧甘斯克人民共和國」（LPR）建交。

針對俄羅斯的態度，美國、歐盟與英國宣布對俄羅斯有限度的制裁措施，且暗示如果俄羅斯總統普亭不改變路線，降低烏克蘭緊張情勢，西方盟國將有進一步的制裁；西方國家威脅將祭出「嚴厲」制裁，則恐將牽動半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機等四大產業的供應。

俄國擁有豐富的天然資源，是鈀金、白金、鎳、鋁等多種原物料的出口大國，美歐的制裁措施可能阻斷相關原料出口，將牽動半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機等四大產業供應，引發製造業的斷鏈危機。

但即使還沒出現斷鏈的情況，在戰爭恐爆發的陰影下，近期金屬行情大漲，也將增加製造商的成本，且因應用層面包括全球的民生消費、基礎建設等，在成本上揚下，後續恐引發產品漲價效應，加重通膨的問題。

不過，台股在昨日大跌後，今日開低走高，盤中一度拉升至18,052.02點，重新站上萬八，傳出恐有斷鏈危機的相關族群股價淡定，不鏽鋼股因鎳價上漲的題材帶動，股價相對有守，千興（2025）盤中漲幅逾1%，大成鋼（2027），允也是上漲，但彰源（2030）及新鋼（2032）則是下跌。

電動車族群上，包括不同領域，康普（4739）、美琪瑪（4721）、貿聯-KY（3665）、胡連（6279）、聚和（6509）等股漲勢相對強勢；半導體股部分，台積電（2330）企圖守季線，聯電（2303）上漲，聯發科（2454）開平震盪，盤中一度翻紅，華邦電（2344）、南亞科（2408）力守紅盤，股價表現相對穩定。