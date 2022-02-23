聽新聞
test
0:00 / 0:00
跌深反彈 台股拉回萬八
台股今（23）日回到萬八關卡以上，自開盤17,954.75點震盪拉回，盤中最高達到18,052.02點，法人表示，今日可布局受惠於俄烏情勢的原物料族群，如鋼鐵、塑化等，以及貨櫃三雄長榮（2603），陽明，萬海。
第一金投顧董事長陳奕光指出，台股昨日已先行反映俄烏衝突影響，今日盤勢為見底反彈格局，整體而言，預期台股多頭格局不變，遵循「前低沒破，前高會過」原則，估計只要台股沒有跌破前波低點17,633點，就有機會上看前波高點18,300點。
陳易光表示，台股具二高一低優勢，分別為高殖利率、高獲利以及低本益比，加上籌碼面來看，今日官股投信買超台股900多億，填補外資賣超打擊，樂觀預期台股有機會三月創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言