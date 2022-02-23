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跌深反彈 台股拉回萬八

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（23）日回到萬八關卡以上，自開盤17,954.75點震盪拉回，盤中最高達到18,052.02點，法人表示，今日可布局受惠於俄烏情勢的原物料族群，如鋼鐵、塑化等，以及貨櫃三雄長榮（2603），陽明，萬海

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股昨日已先行反映俄烏衝突影響，今日盤勢為見底反彈格局，整體而言，預期台股多頭格局不變，遵循「前低沒破，前高會過」原則，估計只要台股沒有跌破前波低點17,633點，就有機會上看前波高點18,300點。

陳易光表示，台股具二高一低優勢，分別為高殖利率、高獲利以及低本益比，加上籌碼面來看，今日官股投信買超台股900多億，填補外資賣超打擊，樂觀預期台股有機會三月創新高。

台股 高殖利率 萬海

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