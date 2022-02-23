台股開盤下跌14點指數17,954點 台積電開盤下跌3元

台股今(23)日開盤下跌14.54點，開盤指數17,954.75點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價624元。

群益投顧說，大盤指數日線周二中長黑k摜破各短期均線之下，均線格局初現轉弱。俄烏情勢的發展對台灣金融市場形成對應(系統性)隱含風險，加上台股相對基期偏高，皆令階段特定買盤強力挹注作價指數的企圖面臨壓力。基於短線風險性考量，選股宜持續避開高基期股，建議擇低基期題材股，嚴守技術面應對。

周二(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌482.57點、跌幅1.42%，那斯達克指數下跌1.23%，標準500指數下跌1.01%，費半指數下跌0.83%。

第一金投顧表示，雖然西方國家至今對俄羅斯祭出的制裁規模比原先市場擔心的更小，但俄羅斯總統 Vladimir Putin又向國會請求派兵至俄羅斯境外的許可，也已獲得俄羅斯國會同意，烏俄局勢仍有動盪。

過去 2-3 個月對於貨幣政策緊縮的擔憂，導致美股S&P500指數自高點已下跌10.25%，是自2020年春天第一波新冠肺炎疫情以來，首次下跌超過10%，正式進入修正。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單增加319口至19803口，十大交易人與特定法人合計買進2,764口。週選支撐與壓力區落在17,800至18,200之間，P/C Ratio降至1.07，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超441億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超386.6億元，投信買超39.5億元，自營商（自行買賣）賣超66.4億元，自營商（避險）賣超27.4億元。