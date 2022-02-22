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永豐金最新報告：利空加碼台股 強漲不追進

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

俄烏危機引爆台股今（22）日重挫，永豐金控最新內部總經報告出爐，認為俄烏危機風起雲湧，造成金融市場劇烈波動，避險情緒仍是主導市場主要因子，本週仍建議投資人保守因應，預期S&P 500 波動區間4,300~4,600。歐美股市仍然不穩定，建議利用利空加碼台股，但強漲不追進。

10 年期美債殖利率最高升至2.06%，後因俄烏不確定性升高而下滑，周線下跌1bps 至1.93%。展望本周，俄羅斯總統普丁稍早承認烏東兩共和國獨立，市場風險情緒急轉直下，故預期10 年期美債殖利率震盪偏跌。

雖然市場逐漸撤回先前對美國聯準會（Fed） 升息路徑的激進預期，但因俄烏衝突不確定性利空歐元，美元指數（DXY）下跌幅度受限。

展望本週，經濟數據、央行談話對於匯市的影響有限，俄烏衝突不確定性仍高，利空歐元，利多DXY、日圓。

台灣1 月出口金額399.8 億美元，年成長16.7%，連19 紅，主因全球經貿活動持續穩步復甦，新興應用與數位轉型商機活絡，加上國際原物料行情仍居高檔所致。

市場不斷強化並加速對美貨幣政策緊縮預期，人民幣卻延續人行邊寬鬆邊升值的態勢，通膨預期從中作梗，以致實質利率分化轉折尚未到來，中美截然不同的通膨表現象徵經濟強弱有別，中國經濟現狀仍舊偏弱，人行尚有寬鬆空間，人民幣升勢或還有驚人之處。

台塑四寶1 月營收南亞及台塑化優於預期，台塑及台化營收則符合預期，考量四寶目前PBR 評價皆處歷史區間偏低緣位置，過往股利配發率亦較穩定，就產品需求穩定度而言，仍看好2022 年PVC、EVA 及電子材料相關需求，此外台塑及南亞若維持70%現金股利配發率，則現金股利殖利率皆可望達7%以上。

台塑化 殖利率 股利

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