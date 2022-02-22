國內金融業股債曝險近30兆 金管會緊盯變化

俄烏緊張情勢讓國內外大跌、債券殖利率反彈，資本市場動盪，讓抱股債近30兆元的金融業，面臨手上資產的評價損失，恐會讓第一季獲利下滑，但金融業淨值和資本適足率暫無虞。

金管會晚間也強調，銀行業曾通過「最嚴峻」情境考驗的壓力測試、更緊盯券商風險控管、保險業則因實施「逆景氣循環機制」，反有助保險業資本和市場穩定。

據金管會統計，銀行、證券自營及保險業抱有台股部位共達近3.7兆元，其中以保險業抱股2.88兆元最多，銀行業持股部位也有7452億元，券商自營投資台股部位則有650億元。

債券部位，金融業則持債部位達25.92兆元，其中保險業持國內外債券達18.94兆元、銀行業6.85兆元、券商抱海外債1339.14億元；合計股債部位達29.6兆元。

市場憂心，手握股債部位龐大的金融業，一旦股市震盪、債券殖利率反彈時，在手上資產的跌價損失加大、資本減少下，恐衝擊金融業淨值。

其中又以抱股債部位達21.82兆元的保險業最引人關注。保險局副局長張玉煇說，金管會在2019年實施「逆景氣循環」，台股下跌時、保險業反可減少風險資本計提，有助保險業穩定資本需求和安定金融市場。

所謂「逆景氣循環」機制，即股市好時、增加資本計提，讓保險業晴天儲糧；股市反轉時則減少計提、避免拖累RBC，保險業不會因擔心增資，反在股市大跌而殺低、加深股市動盪，因此該機制也可避免保險業「追高殺低」。

據去年底統計，保險業抱股2.88兆元、持債部位18.94兆元，其中光壽險國內債券就達2.7491兆元、國外債券16.11兆元。

銀行業部分，銀行局副局長林志吉說，去年有做各銀行壓力測試，模擬在股市崩跌30%時，全體國銀三類資本比率仍維持在法定標準之上。

據數據顯示，在嚴重情境下，國銀三類資本比率各達9.68%、10.64%及12.33% 遠高於法定7%、8.5%及10.5%。截至今年1月底，銀行抱股部位7452億元、債券6.85兆元。

券商部分，證期局副局長郭佳君說，資本市場波動劇烈，證交所和櫃買都已提醒券商要注意風險控管且每月都有做預警機制做加強了解。

她說，只要經過預警機制評估，若券商風險高，證交所和櫃買都會去做查核了解，就目前來看，尚未有因資本市場波動而達到特別高風險的狀況。

截至今年1月底統計，券商自營投資台股達650億元，投資國外部分，股市29.79億元、債券1339.14億元，顯示券商投資國內以台股為主、國外則以債券為主。