杰力去年每股純益17.68元 創歷史新高
MOSFET廠杰力（5299）2021年受惠於宅經濟帶動PC市場需求熱，加上漲價效益之下，今（22）日公告去年財報，全年獲利達6.28億元，年成長近翻倍，每股純益17.68元，遠優於去年的9.26元，創歷史新高紀錄，同時決議2021年盈餘每股配現金股利11.6元，依今日收盤價187元計算，隱含現金殖利率約6.2%。
杰力去年第4季獲利為1.53億元，季減21.5%、年增62.8%，每股純益4,3元；累計2021年全年稅後純益達6.28億元，年成長92.6%，每股純益17.68元，遠優於去年的9.26元，創歷史新高紀錄。
同時杰力決議2021年盈餘每股配現金股利11.6元，發放率約65%，依昨日收盤價187元計算，隱含現金殖利率6.2%。
展望2022年，法人看好在MOSFET供給吃緊情況將可望一路延續到2022年底，代表全年MOSFET價格最少有機會維持當前高檔，部分產品線更有持續上調機會，杰力營運可望跟著MOSFET市場再旺一年。
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