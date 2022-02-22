融程電去年EPS 5.03元 營收、獲利雙創新高

工業電腦廠融程電（3416）去年在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注下，帶動營收創下歷史新高，今（22）日公告去年財報，稅後純益年增42.6%、亦登頂，每股純益（EPS）達5.03元。展望後市，融程電今年在車檢、醫療器材大廠平板訂單加持下，加上強固型筆電產品線可望放量，融程電今年營運維持雙位數成長目標不變。

融程電公告去年財報， 毛利率33.5%，年減1.5個百分點。營益率17.5%，年增1.7個百分點。稅後純益3.65億元，年增42.6%，創下歷史新高紀錄。每股純益5.03元，大幅優於2020年的3.55元。

融程電去年第4季獲利0.8億元，季減28.6%、但年增14.3%，每股純益為1.03元。

儘管去年工業電腦族群經歷零組件缺料，導致廠商得在現貨市場掃貨，造成採購成本大增，以及海運塞港、缺櫃等諸多問題，但融程電去年在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注下，依然帶動營收衝上25.02億元，年增35.6%，創下新高紀錄。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦三大快速成長產業，即車檢、倉儲物流、與醫療保健。公司不僅陸續取得數個一線車檢新客戶訂單，先前取得之全球醫療器材大廠平板訂單亦將於今年起大量出貨。

此外，融程電跨入強固型筆電市場，於去年第4季開始小量出貨，積極擴大營運版圖，預計將於今年開始顯著貢獻營運。在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，力拼營運持續創高。

融程電今年元月營收為1.75億元，月減27.2%、年減10.5%，為9個月新低。不過，融程電依然看好首季營運動能，第1季目標維持成長不變。