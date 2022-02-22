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俄烏衝突加劇！證交所：台股基本面佳 投資人勿過度驚慌

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

俄烏衝突加劇，引發台股今（22）日重挫252點，臺灣證券交易所表示，國內經濟基本面及台股上市公司表現尚屬穩健，若發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關採取相關穩定措施，投資人不必過度驚慌。

此外，證交所會確保上市公司的各項資訊發布不會延遲，並督促上市公司確保資訊傳達的及時性，密切注意上市公司受到國際事件的相關影響，盡力確保投資人權益。

證交所分析，近兩年全球經濟普受疫情影響，但臺灣防疫政策得宜，經濟基本面仍有優異表現，2021年經濟成長率達6.1%，上市公司2021年全年營收達38.2兆元，年增15.2%，前三季稅後純益甚至已超過2020年全年表現。

依據上市公司公告2022年元月營收顯示，全體上市公司單月營收總計3.34兆元，較去年同期增加2,735億元或年增8.92%，與2020年同期相較則是增加8,723億元或成長35.33%。

證交所表示，上市公司優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內產業基礎更加堅實有韌性。

展望未來，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，證交所說，相信供應鏈問題亦可獲得改善，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4%以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心。

希望全體投資大眾勿恐慌，應理性分析相關情勢，證交所將密切注意相關國際事件對總體經濟及台股表現的影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施，在此呼籲投資人應冷靜分析情勢，決定長期的投資策略。

上市公司 證交所

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