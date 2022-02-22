台積電股價回測季線可不可以買？ 法人這樣說

台股今（22）日失守萬八及季線，大跌252.2點，收在17,969.29點，權王台積電（2330）回測季線支撐，終場收在627元，下跌5元，跌幅0.79%；統計台積電從今年1月17日寫下688元天價後下跌以來，已跌掉61元，市值縮水1.58兆元，投資人關心，台積電會不會跌到600元？可不可以買？法人坦言，台積電「有點超跌」，也有法人說，「季線附近慢慢買」。

台股今日受俄烏情勢急遽變化的衝擊，早盤以18,159.51點開低，一度下滑至17,840.38點，重挫逾300點，終場收在17,969.29點，有生命線之稱的季線失守，法人則是認為台股出現恐慌賣壓，但屬系統性風險的回檔，並不是基本面的回檔，待國際局勢利空沉澱後，台股可望領先反彈。

第一金投顧董事長陳奕光分析台股具有三大基本面支撐，他表示，最新宣布的外訂單創下20幾年新高，預期1~2月的外銷訂單將有兩位數的成長，外銷訂單是營收的先行指標，可以預期第1季的營收及獲利不會太差。

另外，去年的年報也將公布，預估台股上市櫃公司去年全年獲利可達4.2兆元，去年度將有不錯的股利，若以現金股利3兆元來推算，殖利率超過5%；第三個支撐基本面的因素則是今年第1季的財報也不會太差，預估約可達9,000億元。

陳奕光認為，台股今日回檔屬系統性風險的回檔，但在殺盤中，後續仍將回歸基本面來看；另外，從籌碼面來看，八大公股銀行及投信買超各約有400億元，可以扺消來自外資及散戶的賣超，預期在萬八關卡出現換手，對籌碼面持正面看法。

資金部分，陳奕光指出，台灣的升息不會像美國那麼多，預估台灣可能僅升息1碼，台灣利率相對寬鬆，在基本面、籌碼面及資金面看法正向下，看好台股等到國際利空沈澱後可望領先反彈。

至於台積電，陳奕光認為，台積電預計在444~960元買回自家股票1,387張，在宣布將執行庫藏股的當天股價收在633元，以庫藏股買回前一天的收盤價來看，台積電股價「有點超跌」，他強調，台積電具有控盤工具的地位，一旦台股大盤止穩，也可望是領軍反攻的標的。

證券分析師張陳浩表示，台股面對不確定因素的影響，季線失守下，可先行退場觀望，至於台積電則是撐盤工具，在季線附近可以慢慢布局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股受到俄烏緊張情勢的影響，指數回檔修正，如果國際局勢未和緩，以台股目前的指數位置，恐將有補跌的可能，不過，台股仍有可用之兵，包括傳產股的塑化、鋼鐵、航運等有機會表現；台積電則是控盤的工具，若大盤出現和緩的話，才會隨著止穩。