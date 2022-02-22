台股重挫252點 航海王認購逢低抄底最吸睛

美股因華盛頓日而休市，但俄烏局勢持續升溫，俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平，導致亞股重挫，台股跌破月、季線，指數大跌252點；權證市場方面，航海王成為聚焦點，多頭逢低抄底，十大熱門權證一舉拿下九席，交投最熱的是長榮（2603）的長榮群益17購19（062115）。

分析師表示，俄烏局勢升溫，亞股走跌，台股目前在季線位置游走，然而後續仍需視國際制裁與俄羅斯、烏克蘭情勢發展，另一方面，隨著時序往3月FOMC會議靠近，升息預期亦將持續影響市場，因此預料短線指數將於季線附近震盪，盤面將以個別題材表現為主。

權證市場方面，投資人在進場逢低大舉買進航海王等權證中，整體權證市場量能維持在近五個交易日的30億元附近，為32.6億元，成交金額占大盤比重為0.82%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為30.0億元，認售權證成交金額為2.5億元，認購權證成交金額占總成交金額92.1%，認購、認售比值為11.6倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮群益17購19，成交金額為4,418萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指群益17售35，成交金額為971萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦全數席次，其中，人氣焦點的長榮一舉拿下八席、陽明一席，台積電也有一席，其中，前六席均為長榮包辦；分析師表示，台股今日盤中已跌破短波低點與頸線位置，加上日KD再次出現交叉向下，顯示波段修正壓力仍不輕，後續留意量能變化、俄烏局勢、美國準會動向，進出保持高度意識。