力積電股價跌完了沒？ 法人這麼說

力積電（6770）下市近9年，去年12月6日以49.9元掛牌上市，當天股價收在75.9元，但也成為上市以來的天花板，此後股價一路往下走，統計至今（22）日以56.6元收盤，不到3個月時間，跌幅達29.16%；但是在虎年一開年就宣布要辦理現金增資，為此引來網友熱議，但投資人更關心的是，力積電到底跌完了沒？可不可以買？法人則是認為先等築底再說。

力積電去年底上市掛牌時，因應上市辦理1.3億股增資，籌得64.84億元資金；虎年一開年，在2月8日公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），上限35萬張，所募資金將作為因應未來營運發展所需，購置新建銅鑼廠機器設備，強化國際競爭力之用。

力積電上市才2個月就要辦理現金增資，引來網友在PTT 上熱議，有網友直言，「去年賺160，今年黃董喊賺200E，聯貸310E，再更之前現增好像也有100E，到底有多缺錢？」、「是沒錢才要籌資，公司賺這麼多要籌屁，而且你可以發債，利率這麼低」、「愛普宣布要發一路長跌，還想再騙喔，有非常多可以籌錢管道，選了一個最差的稀釋股東權益」。

也有網友說，「才剛上市，又現增，很懂」、「上市就是為了現金增資，還有賺錢要趕快增資，不然等虧損，大概只能先減資再增資，或者減資N次.....」、「現增之後股價腰斬再減資，一直重複，這劇情我很久以前看過」、「割韭菜囉」、「上市後一路狂跌，995」、「印股票換鈔票，懂割」、、「看來底部還很遠，塊陶」。

事實上，力積電去年上市以來，在掛牌當日上漲，但並未超過掛牌前一天的盤中高點80.3元，掛牌後股價一路下滑，失守各均線，今日收在56.6元，下跌2元，跌幅3.41%，統計上市以來不到三個月，股價跌幅達29.16%，目前似乎還沒有出現止跌的跡象，引來投資人關注，股價到底跌完沒?一旦現增辦完，股價會不會再下跌?

證券分析師張陳浩表示，聯電（2303）在農曆年前舉辦法說會， 在分析供給端的情況時表示，28 奈米產能可能發生供過於求的時間點將會在2023年後，聯電的說法引來市場擔憂，聯電股價下跌，同時也拖累世界先進及力積電的股價下跌。

張陳浩認為，力積電股價跌破各均線，手上有持股者可先行減碼，至於想要進場布局，則要先等築底現象出現。

華南投顧董事長儲祥生表示，聯電對28奈米在2023年恐供過於求的說法，讓世界及力積電的股買表現都受到影響，預估力積電未來要先看3、4月的業績表現，如果業績好，可望出現反彈，但現階段並不適宜進場買。