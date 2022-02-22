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市場期待客運復甦商機 長榮航股價逆勢高飛

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮航空。圖／長榮航空提供
長榮航空。圖／長榮航空提供

國內要放寬商務客來台標準，日本後隔離天數將縮短至3天甚至免隔離。國內的航空及旅遊業者期待能推出「商務、旅遊泡泡」。市場期待開放客運解封商機，長榮航（2618）今（22）日在大盤重挫252點窘境下，股價逆勢高飛，盤中來到32.95元，漲幅為1.7%，華航（2610）則是下跌1.9%，來到28.45元。

過去航空雙雄一天飛日本的班次近50班，現在1天能有1、2班都很厲害，由於日本線是航空業含金量高的航線，也是國內最喜歡去旅遊的地點之一，政策的開放對客運的挹注效益大。

2019年全年台日間往來旅客統計約達700萬人次，隨著各國疫苗覆蓋率逐漸提升，國際間旅行逐漸重新開放，客運復甦露出曙光；據了解，日本的二、三線城市官方也一直很關心有無類似「旅遊泡泡」放行，積極要爭取國內旅客前往當地旅行商機。

國內航空業及旅行社業者對於政策走向開放，開始讓商務客進來都相當認同，至於全民最期待還是旅遊開放。國內旅遊相關的業者不諱言的指出，只要國內還需要進行居家檢疫，國際觀光旅遊就不容易推動，所以初期很期盼政策開放「泡泡旅遊」的方式來進行。

華航、長榮航1天飛日本各地的航班加總起來近50班，這樣的數字就可以看出來是兩大航空公司含金量高的航線。全球走向開放之路，業界普遍認為日本旅遊泡泡推出是可期，鎖定日本市場復甦，華航集團在LCC的台灣虎航（6757）全面備戰，長榮航也盯緊市場變化調整班表，準備搶攻後疫情時代的日本客運市場復甦商機。

長榮航 客運

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